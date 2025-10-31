SUD BLOKIRAO ODLUKU TRAMPOVE ADMINISTRACIJE: Stopirana odluka da se obustave bonovi za hranu za milione Amerikanaca
Federalni sudija u američkoj saveznoj državi Roud Ajlend privremeno je danas blokirao odluku administracije američkog predsednika Donalda Trampa da obustavi bonove za hranu za milione Amerikanaca usred tekuće blokade rada savezne vlade.
Američki okružni sudija Džon Mekonel izdao je privremenu zabranu na zahtev gradova, neprofitnih organizacija i sindikata koji su tvrdili da je nezakonita obustava davanja od subote iz Programa dodatne pomoći u ishrani, poznatog kao bonovi za hranu.
Podnosioci žalbe tvrde da za isplatu pomoći za hranu mogu da se koriste rezervna sredstva, kao i poseban fond od oko 23 milijarde dolara.
Američko ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da nema dovoljno sredstava za isplatu punih davanja za 42 miliona Amerikanaca sa niskim prihodima jer iznose od 8,5 do 9 milijardi dolara mesečno.
Trampova administracija tvrdi da Ministarstvo poljoprivrede nema ovlašćenja da isplaćuje pomoć dok Kongres ne usvoji zakon o potrošnji, čime će biti okončana blokada rada vlade koja je počela 1. oktobra.
Kurir.rs/Agencije