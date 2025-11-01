IZBILA PUCNJAVA U BRISELU! Više ljudi ranjeno u vatrenom obračunu rivalskih narko bandi, vlasti objavile DRAMATIČAN PODATAK!
Dve osobe ranjene su iz vatrenog oružja tokom sukoba rivalskih grupa u briselskoj opštini Sen Žil, saopštilo je juče Tužilaštvo u Briselu.
Policija je pozvana na Trg Betlehema, u blizini železničke stanice Gar di Midi, gde su pronađene dve povređene osobe i čaure metaka, preneo je Rojters.
Dvojica osumnjičenih su uhapšena, dok povrede žrtava nisu opasne po život, navedeno je u policijskom saopštenju.
Tužilaštvo je saopštilo da su "tačne okolnosti incidenta predmet detaljne istrage", ne isključujući mogućnost da je reč o obračunu narko-bandi.
Brisel je poslednjih godina pogođen talasom nasilja povezanog s trgovinom drogom, ističu mediji.
Belgijske vlasti procenjuju da više od stotinu najopasnijih kriminalnih mreža u Evropi trenutno deluje u toj zemlji.
U februaru ove godine, nekoliko metro stanica u Briselu bilo je zatvoreno tokom potrage za osumnjičenima nakon pucnjave povezane sa dilerima droge.
Kurir.rs/rtcg.me