Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski upozorio je da su ruski dronovi-kamikaze tipa Geran-2 (Šahid) postali jedna od najvažnijih i najneposrednijih pretnji za zemlju, dok se istovremeno suočava sa koordinisanim ruskim udarima na ključne objekte energetske i transportne infrastrukture.

Kombinacija intenzivnih raketnih napada i talasa bespilotnih letelica znatno opterećuje odbrambene kapacitete Kijeva i stvara višedimenzionalnu bezbednosnu krizu.

Zelenski o efektivnosti ruskih dronova i taktikama odbrane

Zelenski je ocenio da su Geranj dronovi, zahvaljujući svojoj karakteristici nepravilne i teško predvidive putanje, u mnogim slučajevima opasniji od klasičnih balističkih raketa. Dok se balističke rakete, prema njegovim rečima, mogu presretati postojećim sistemima kao što su Patriot, veliki talasi lakih kamikaze dronova zahtevaju raznovrsne i sofisticirane kontramere.

Foto: EPA Stringer, x

Ukrajinska odbrana, rekao je Zelenski, primenjuje sve dostupne resurse: od sistema za presretanje, preko borbenih aviona F-16, do helikoptera koji u paru deluju kao pokretni detekcioni i napadački timovi. Jedan helikopter nosi senzore i vodi, drugi je naoružan za obaranje ciljeva.

Zelenski je naglasio i napore u domaćoj proizvodnji vođene municije za presretanje, uz cilj da se do novembra proizvede od 500 do 800 takvih komada dnevno, ali je ukazao da je glavni problem nedostatak obučenih operatera za sisteme kratkog i dugog dometa.