Više državnih službenika, koji su u Sjedinjenim Američkim Državama otpušteni zbog svojih kritičkih objava na društvenim mrežama o ubijenom američkom patrioti Čarliju Kirku, podneli su žalbe sudu.

Preko desetak službenika, od nastavnika srednje škole u Tenesiju do supervizora gradnje na Univerzitetu Obern, žalili su se sudu zbog otkaza, navodeći da je time prekršen Prvi amandman Ustava, prenosi portal The Hill.

Njihove žalbe pokrenule su pitanja oko granice između službenog i privatnog govora, kao i u vezi sa sposobnosšću države da nadzire svoje službenike dok su u slobodno vreme na društvenim mrežama.

Posle ubistva Kirka na skupu na Univerzitetu Juta Veli, istaknuti influenseri i republikanci vršili su pritisak na poslodavce da daju otkaz zaposlenima koji su na ubistvo reagovali kritikama na račun konzervativnog aktiviste.

Jedan od otpuštenih je i Kevin Kortrajt, zaposlen na Univerzitetu Obern, koji je negativne komentare o Kirku izneo na Fejsbuku.

''Jedan fašista manje: nacističko smeće'', napisao je on u noći ubistva, da bi kasnije uklonio komentare na poziv zvaničnika univerziteta, ali ga je ta institucija kasnije otpustila.

Kortrajtovi advokati izneli su u žalbi zbog otkaza da je njihov klijent bio kivan na Kirka zbog njegovog zalaganja za posedovanje oružja pošto je lično doživeo samoubistvo jednog studenta.

Senator Tomi Tjubervil pohvalio je univerzitet zbog toga što je otpustio “bolesnike koji se rugaju” ubistvu Kirka.

Univerzitet Obern tužila je i Kendis Hejl koja je predavala u toj ustanovi, a nazvala je Kirka rasistom, fašistom i mizoginom osobom.

Većina žalbi je u početnoj fazi rešavanja pred sudom, ali jedna je već rešena, navodi portal.

Univerzitet Južne Dakote odustao je od otpuštanja profesora umetnosti Majkla Huka kojeg je sudija, nakon što je dobio otkaz zbog uvredljivog posta o Kirku, privremeno vratio na posao.

Za razliku od nekig drugih slučajeva, Huk je uklonio svoj post posle par sati i izvinio se.