Kanadsko oružje, uključujući i potpuno nove snajperske puške, pronađeno je kod ruskih snaga uprkos strogim zapadnim sankcijama, izveštava Kijev post.

Prema pisanju ukrajinskih medija, neke od pušaka, koje je napravio kanadski proizvođač Cadex Defence, bile su izložene na sajmu oružja u Moskvi, dok su druge viđene na društvenim mrežama u rukama ruskih snajperista na bojištu u Ukrajini.

Iako su neke od pušaka verovatno ratni plen zaplenjen od ukrajinskih snaga, fotografije sa moskovskog sajma OrelEkspo 2025 prikazuju belu snajpersku pušku Kadeks sa fabričkom etiketom koja je još uvek pričvršćena, što sugeriše da je oružje u Rusiju stiglo novim, zaobilaznim putevima.

Složeni načini zaobilaženja sankcija

Kanadski medij „Global News“, koji je prvi izvestio o slučaju , navodi da su se novi modeli „Cadex“ pojavili i na veb-sajtu lokalnog ruskog trgovca oružjem „Varjag“.

Ruski novinar u egzilu, Sergej Panov, rekao je za Global News da ruski snajperisti veoma cene strano oružje i da je većina pušaka verovatno preprodata kroz više zemalja kako bi se izbegle sankcije. Panovljeva istraga sugeriše da je oružje najčešće putovalo preko Italije, a zatim ulazilo u Rusiju preko Kirgistana i Kazahstana.

„Niko ne može sprečiti Ruse da dobiju ono što žele“

Generalni direktor kompanije Kadeks, Serž Dekstraze, priznao je da su neke od njegovih pušaka završile u Rusiji, ističući da je preduzeo sve moguće korake da to zaustavi. Naveo je primer gde je ruska carina evidentirala uvoz deset pušaka Kadeks sa uzastopnim serijskim brojevima, nakon čega je stavila na crnu listu američkog prodavca kome su prvobitno prodate.

Dekstraze tvrdi da Kadeks poštuje sve protokole i odbija kupce koji se smatraju rizičnim za kanadske interese. Pa ipak, njegovi kontakti u agencijama za sprovođenje zakona rekli su mu: „Niko ne može da spreči Ruse da dobiju ono što žele. Oni uvek pronađu način.“

„Dakle, naravno, neki ljudi pokušavaju da nas zaobiđu. Ali kada odluče da nešto žele, mi pokušavamo da to zaustavimo i ne možemo mnogo da uradimo“, rekao je za Global News.

Otava: Istražićemo

Incident je izazvao burne reakcije. Igor Mihalčišin iz ukrajinsko-kanadskog kongresa nazvao ga je „dodatnim dokazom da je sprovođenje kanadskih sankcija pogrešno i neefikasno“.

Kanadska vlada je danas objavila da je svesna situacije i da preispituje postojeće zakone kako bi sprečila buduće slučajeve.

„Svako kršenje zakona o uvozu i izvozu biće veoma pažljivo razmotreno“, rekla je kanadska ministarka spoljnih poslova Anita Anand. „Naš sistem kontrole vojnog izvoza je jedan od najboljih na svetu, tako da ćemo veoma pažljivo pratiti i proučavati ove navode.“

Podsetimo se da je krajem 2024. godine Otava takođe bila kritikovana zbog nedovoljnog angažovanja u zaustavljanju ilegalnog toka mikroelektronike u Rusiju.