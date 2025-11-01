Slušaj vest

Vučji pauk, kritično ugrožena vrsta koja u Velikoj Britaniji nije primećena više od 40 godina, ponovo je otkriven na ostrvu Vajt.

Naučnici su pronašli pauka, poznatog po latinskom nazivu Aulonia albimana, u rezervatu prirode Nacionalne fondacije Njutaun na ostrvu, prenosi BBC.

- Pronalazak vrste koja je bila izgubljena tokom 40 godina je veoma uzbudljiv događaj i svedoči o tome kako pravilno upravljanje prirodnim staništima, u kombinaciji sa naučnom radoznalošću i saradnjom, može da pruži izvanredne rezultate - rekao je entomolog Mark Telfer.

Vučji pauci dobili su ime zbog svojih lovačkih veština i zato što svoj plen jure po tlu, a potom skoče na njega poput vuka.

Jedan od istraživača koji su pronašli retkog pauka, Grejem Lajons, ispričao je da je naučni tim na ostrvu imao samo četiri sata na raspolaganju dok brod ne dođe po njih.

- Ja sam pronašao prvi primerak vučjeg pauka samo devet minuta pre polaska, a drugi u poslednjem minutu - objasnio je Lajons.

Naučnica Helen Smit iz Britanskog arahnološkog društva rekla je da je u pitanju izuzetno otkriće, jedno od najvažnijih u Britaniji u ovom veku, preneo je BBC.