Potpredsednik SAD Džej Di Vens našao se u centru pažnje posle događaja konzervativne organizacije Turning Point USA na Univerzitetu Misisipi.

Snimak njegovog zagrljaja s Erikom Kirk, udovicom osnivača organizacije Čarlija Kirka, postao je viralan i izazvao lavinu komentara o prirodi njihovog odnosa.

Na snimku koji se brzo proširio društvenim mrežama vidi se kako Erika Kirk, sada izvršna direktorka organizacije, dočekuje Vensa na bini.

Tokom zagrljaja, ona mu je provukla ruku kroz kosu, dok je on držao ruke na njenom struku. Upravo je ta kratka, ali prisna scena izazvala burne reakcije – mnogi korisnici interneta ocenili su njihovo ponašanje kao neprimereno.

„Vara li Džej Di Ušu?“

Na mreži X (bivšem Tviteru) odmah su se pojavile spekulacije o mogućoj aferi. „Izgleda da Džej Di vara Ušu?“ napisao je jedan korisnik, aludirajući na Vansovu suprugu.

Mnogi su tvrdili da zagrljaj nije izgledao prijateljski. „Seksualna napetost je očigledna. Kao žena, mogu reći da taj položaj ruke znači samo jedno“, napisala je jedna korisnica. Druga je dodala: „Imam mnogo muških prijatelja, ali nikad im nisam provlačila ruku kroz kosu, niti su me oni držali za struk. Nikad“. Treći je komentarisao: „To jednostavno nije normalno, čak je i neprijatno za gledanje“.

Kritike zbog odeće

Osim zagrljaja, pažnju javnosti privukla je i odevna kombinacija Erike Kirk. Neki su korisnici smatrali da uska crna kožna odeća nije primerena udovici koja je nedavno izgubila muža. „Ništa ne govori ‘tuga’ kao crne kožne pantalone“, ironično je primetio jedan komentator.

Drugi su kritikovali konzervativce koji podržavaju Vansa: „Kako MAGA ovo podržava? Nije ih briga za Ušu jer je Indijka, ali šta je s Čarlijem? Njegova ‘udovica’ se pojavljuje u koži i grli drugog muškarca nekoliko nedelja posle njegove smrti. Toliko o hrišćanskim vrednostima“.

Vens o veri svoje supruge

Na istom događaju, održanom 29. oktobra, Vens je odgovarao na pitanja studenata. Govoreći o religiji, naglasio je važnost hrišćanske vere kao temelja američkog društva.

Jedan student ga je pitao o veri njegove supruge Uše, koja je odrasla kao hinduistkinja. Vans je rekao da je Uša bila agnostik kada su se upoznali i da se nadao da će s vremenom prihvatiti hrišćanstvo, ali da poštuje njenu slobodu izbora. „Slobodna volja je ključno hrišćansko načelo“, rekao je. Uša Vans nije prisustvovala događaju.