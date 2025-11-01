Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je u Pokrovsku, gde se nalaze ruske trupe, situacija teška ali da taj grad na jugoistoku Ukrajine trenutno nije opkoljen i da situaciju kontrolišu ukrajinske odbrambene snage.

Zelenski je na konferenciji za novinare rekao da od jutros nema posebnih promena u gradu, prenosi Ukrinform.

- Situacija u Pokrovsku je teška. Sve njihove snage su tamo. Znate da je 170.000 neprijatelja koncentrisano u ovom pravcu. Ima ih mnogo. Jutros sam razgovarao sa vrhovnim komandantom - nema promena u Pokrovsku. U Pokrovsku su Rusi. Naši ih uništavaju, uništavaju ih malo po malo, jer i mi moramo da zaštitimo ljudstvo - kazao je Zelenski.

On je naglasio da se trenutno vodi teška bitka za Pokrovsk, koji Rusi pokušavaju da osvoje po svaku cenu.

Šef ukrajinske službe bezbednosti Vasil Maljuk je rekao da su Rusi objavili zauzimanje Pokrovska pre 15 meseci, a da su za to vreme napredovali sedam kilometara.

- Ali su izgubili desetine i desetine hiljada ljudi - istakao je Maljuk.

Kurir.rs/Ukrinform

