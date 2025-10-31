Slušaj vest

Visoki oficir ukrajinskih oružanih snaga iz sektora Pokrovsk saopštio je da ruske snage već kontrolišu približno 60 odsto Pokrovska i aktivno prodiru u susedne oblasti Rodinsko i Mirnograd.

Pilot drona koji je napustio Pokrovsk tvrdi da su ukrajinski branioci na prednjim položajima grada "već praktično okruženi" zbog stalne infiltracije i gomilanja ruskih snaga, prenosi Unian.

Vojska tvrdi da Rusi koriste taktiku "Braunovog kretanja", zaobilazeći prednje položaje i infiltrirajući se u pozadinu u malim grupama.

"Ovo primorava jedinice zadnjeg ešalona na vatru lakog naoružanja, a operateri dronova nisu u mogućnosti da efikasno deluju, što omogućava neprijatelju da nastavi sa infiltracijom", navodi se u saopštenju vojske.

Branioci veruju da će pad Pokrovska automatski dovesti do gubitka Mirnograda. Najveća opasnost za Mirnograd je potpuno prekidanje njegovih logističkih ruta, koje su već pod kontrolom neprijateljske vatre, navodi ukrajinska agencija.

Visoki oficir upozorio je na ozbiljan rizik od opkoljavanja 1.000-1.500 vojnika ukoliko se ne sprovede hitno pregrupisavanje snaga.

Neki vojni zvaničnici smatraju da je prekasno za rešavanje situacije.

Ivan Stoljarčuk, načelnik odeljenja za komunikacije 32. brigade, naglasio je da specijalne snage neće spasiti grad ukoliko mehanizovane brigade ne budu držale bokove i logistiku, što je trenutno komplikovano, ali ne i odsečeno.

Ranije je list Ekonomist objavio da su ukrajinske trupe pokrenule kontraofanzivu u oblasti Pokrovska.

Objavio je video za koji je rekao da navodno prikazuje helikoptere kako sleću u područja za koja Rusi tvrde da su pod njihovom kontrolom.