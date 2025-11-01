Slušaj vest

"Ponestalo je reči", stoji u potresnoj objavi mađarskog Državnog sekretarijata za sprovođenje zakona o brutalnom zločinu koji je šokirao Segedin.

Trojica muškaraca satima su silovala 18-godišnju devojku, a nakon toga su joj slali cinične poruke. Policija je uhapsila osumnjičene u roku od 24 sata. Prema saopštenju, zločin se dogodio 21. oktobra uveče.

V. Žolt Janoš (19), D. Atila (37) i J. Viktor (40) odveli su 18-godišnjakinju sa glavnog gradskog trga Sečenji u stan. Sa njima je bio i njen poznanik.

- Trojica su na mladoj ženi četiri sata iskaljivala svoje niske nagone - navodi se u izveštaju.

Posebno je šokantna uloga poznanika koji je bio prisutan. Tvrdio je da se plašio da pomogne devojci, te je priznao da je tokom zlostavljanja igrao igrice na računaru i mobilnim telefonom snimao šta se dešava.

Policija je nakon prijave sprovela brzu istragu


Posle višesatnog iživljavanja, dvojica napadača iznela su devojku iz stana i ostavili je na autobuskoj stanici.

Kasnije je jedan od počinilaca kontaktirao žrtvu putem društvenih mreža. U poruci joj je napisao da se "ne brine" zbog moguće trudnoće, iako niko od njih nije koristio zaštitu.

Policija je nakon prijave sprovela brzu istragu i u roku od samo jednog dana identifikovala i uhapsila sva trojicu osumnjičenih.

Sud im je odredio pritvor.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

