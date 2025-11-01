Slušaj vest

Izvinjenje je usledilo zbog političke reklame koja je izazvala reakciju američkog lidera, preneo je Rojters.

Reklama, koju je naručio premijer Ontarija, Dag Ford, koristi deo govora bivšeg američkog predsednika Ronalda Regana u kojem on upozorava da tarife mogu da izazovu trgovinske ratove i ekonomsku katastrofu.

Kao posledica reklame, Donald Tramp je objavio da povećava tarife na robu iz Kanade, dok je Vašington obustavio trgovinske pregovore sa Kanadom.

Ne propustitePlanetaUZBUNA U BERLINU! Dron na aerodromu, HITNO obustavljeni letovi, avioni preusmereni na druge aerodrome!
aeridirom.jpg
PlanetaUKRAJINCIMA TAROT POSTAO NOVI IZVOR NADE I UTEHE: Žele da pobegnu od rata i patnji, okreću se EZOTERIJI! Za sve pitaju proročice "Munju" i "tetka Faniju"
ukrajinska vojska.png
PlanetaZELENSKI O SITUACIJI U POKROVSKU: Tamo je 170.000 neprijatelja, vodi se teška bitka
Pokrovsk rat u Ukrajini Ukrajina
PlanetaVENECUELA ZATRAŽILA POMOĆ OD RUSIJE I KINE: Potrebno jačanje vojnih kapacitete zemlje, najviše PVO i dronovi
maduro03 AP Cristian Hernandez.jpg