Si je istakao da je trenutna međunarodna situacija složena i turbulentna, i da se svet nalazi na novoj raskrsnici. On je pozvao sve strane da pokažu dalekovidnost i odgovornost i donesu izbore koji ispunjavaju očekivanja naroda Azijsko-pacifičkog regiona i da mogu izdržati test istorije.

„Istorija nam pokazuje da čovečanstvo deli zajedničku sudbinu. Hegemonizam donosi samo rat i katastrofu, dok su pravednost i pravda važne garancije za unapređenje svetskog mira i razvoja. Sukob i konfrontacija donose samo jaz i nestabilnost, dok su saradnja i rezultati od obostrane koristi pravi put za napredak čovečanstva. Unilateralizam donosi samo podele i regresiju, dok je multilateralizam neizbežan izbor za suočavanje sa globalnim izazovima,“ rekao je Si.

Si je naveo da je Kina predložila Inicijativu „Pojas i put“, kao i inicijative za globalni razvoj, globalnu bezbednost, globalnu civilizaciju i globalno upravljanje, donoseći kinesku mudrost i rešenja za rešavanje istaknutih globalnih pitanja. On je precizirao da će Kina iduće godine po treći put biti domaćin APEK-a i da se raduje saradnji sa svim stranama na izgradnji Azijsko-pacifičke zajednice, unoseći novi podsticaj miru i razvoju u Azijsko-pacifičkom regionu i svetu.

Si je istakao da je cilj APEK-a promovisanje liberalizacije i olakšavanja trgovine i investicija, kao i podrška ekonomskom rastu i prosperitetu.

Pozvao je na sve zemlje APEK-a da zaštite mir i stabilnost u regionu i da reše raskorake i sporove putem konsultacija i dijaloga. On je istakao da treba čvrsto podržavati multilateralni trgovinski sistem sa STO u njegovom središtu i zasnovan na pravilima, jačati solidarnost i saradnju, štititi stabilnost i nesmetano funkcionisanje globalnih industrijskih i lanaca snabdevanja, i promovisati regionalnu ekonomsku integraciju i izgradnju Azijsko-pacifičke zone slobodne trgovine.

Kineski predsednik je takođe istakao važnost punog iskorišćavanja raznolikosti ekonomija Azijsko-pacifičkog regiona, promovisanja komplementarnih prednosti, zajedničkog proširivanja saradnje Azijsko-pacifičkog regiona. On je i istakao da se treba usredsrediti na ljude, sprovesti Agendu UN za održivi razvoj do 2030. godine, povećati podršku ekonomijama u razvoju, bolje premostiti jaz u razvoju, kontinuirano poboljšavati blagostanje ljudi i promovisati zajednički prosperitet svih ljudi u Azijsko-pacifičkom regionu.

Si je naglasio da je Kina godinama bila glavni doprinosilac globalnom ekonomskom rastu. Tokom perioda 14. petogodišnjeg plana, kineska ekonomija je ostvarila prosečnu stopu rasta od oko 5,5 odsto, a njen doprinos globalnom ekonomskom rastu ostao je stabilan na oko 30 odsto.

Kina će nastaviti da širi otvaranje svog sektora usluga i globalno je prepoznata kao jedna od najbezbednijih zemalja, pružajući povoljno poslovno okruženje za globalna preduzeća, rekao je kineski predsednik.