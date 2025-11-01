"Ako te ne ubiju oni, glad i žeđ će te ubiti"

"Ako te ne ubiju oni, glad i žeđ će te ubiti"

Borci koji su jahali na kamilama okupili su stotine muškaraca u blizini sudanskog grada Al-Fašira tokom vikenda i odveli ih do obližnjeg rezervoara, uzvikujući rasističke uvrede pre nego što su počeli da pucaju, svedoči muškarac koji tvrdi da je bio među njima.

Jedan od zarobljenih, Alkheir Ismail, izjavio je u video-intervjuu koji je snimio lokalni novinar u obližnjem mestu Tavila, u zapadnom Darfuru, da ga je jedan od napadača prepoznao iz školskih dana i pustio da pobegne.

- Rekao im je: "Nemojte ga ubiti", iako su ubili sve ostale - moje prijatelje i sve druge - rekao je Ismail.

On je dodao da je nosio hranu rođacima u gradu kada su ga paravojne Snage za brzu podršku (RSF) zarobile nakon što su zauzele Al-Fašir u nedelju. Kao i ostali zatočenici, bio je nenaoružan.

Odvajanje muškaraca i pogubljenja

Ismail je bio jedan od četiri svedoka i šest humanitarnih radnika koji su za Rojters izjavili da su ljudi koji su bežali iz Al-Fašira okupljani u obližnjim selima, gde su muškarci odvajani od žena i odvođeni.

U ranijem svedočenju jedan od njih je rekao da su se potom čuli pucnji. Aktivisti i analitičari godinama upozoravaju na mogućnost etnički motivisanih odmazdi od strane RSF-a ako zauzmu Al-Fašir - poslednje uporište sudanske vojske u Darfuru.

Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava saopštila je u petak da raspolaže sličnim izveštajima i procenjuje da je nekoliko stotina civila i nenaoružanih boraca moglo biti pogubljeno. Takva ubistva smatraju se ratnim zločinima.

Upozoravamo da su snimci pogubljena izuzetno UZNEMIRUJUĆI!

RSF negira zločine i govori o "propagandi"

Paravojne snage RSF, čije zauzimanje Al-Fašira predstavlja prekretnicu u dvogodišnjem građanskom ratu u Sudanu, negirale su optužbe, tvrdeći da su priče izmišljene od strane neprijatelja.

Komandant RSF-a izjavio je za Rojters da je reč o "medijskom preuveličavanju" koje širi vojska kako bi prikrila svoj poraz. Dodao je da je RSF pokrenuo interne istrage o eventualnim prekršajima i da su pojedinci već uhapšeni.

RSF, prema njegovim rečima, pomaže stanovništvu da napusti grad i poziva humanitarne organizacije da pruže pomoć onima koji su ostali.

Takođe je rekao da su "vojnici i borci koji su se pretvarali da su civili odvedeni na ispitivanje" i negirao navode o masovnim pogubljenjima.

Svedoci: Ljudi odvođeni, ubijani ili držani za otkup

Prema svedočenjima prikupljenim od organizacije Lekari bez granica, oko 500 civila i pripadnika sudanske vojske pokušalo je da pobegne 26. oktobra, ali su većinu ubili ili zarobili borci RSF-a i njihovi saveznici.

- Preživeli izveštavaju da su ljudi odvajani po polu, starosti i etničkoj pripadnosti, a mnogi su zadržani za otkupninu u iznosima od 5 do 30 miliona sudanskih funti (8.000–50.000 dolara) - navodi organizacija.

Zauzimanjem Al-Fašira, RSF je dodatno produbio teritorijalnu podelu Sudana - zemlje već oslabljene odvajanjem Južnog Sudana 2011. godine nakon decenija građanskog rata.

Poziv vođstva RSF-a na zaštitu civila

U govoru u sredu uveče, lider RSF-aMohamed Hamdan Dagalo pozvao je svoje borce da zaštite civile i obećao da će počinioci kršenja biti procesuirani. On je, međutim, istovremeno naložio oslobađanje zatočenika, što potvrđuje da pritvaranja postoje.

Većina boraca koji su branili Al-Fašir pripadala je etničkoj grupi Zaghava, koja ima dugotrajan sukob sa pretežno arapskim RSF-om, još iz perioda ranih 2000-ih, kada su jedinice poznate kao Džandžavid bile optuživane za zločine u Darfuru.

Paralele sa ranijim zločinima u Darfuru

Stručnjak za genocid i Darfur, Aleks de Val, izjavio je da su prijavljeni postupci RSF-a u Al-Faširu "veoma slični onome što su radili u Geneini i drugim mestima", pozivajući se na grad koji je RSF zauzeo u ranijoj fazi rata i gde su počinjeni masakri.

Sjedinjene Države su ranije proglasile da je RSF počinio genocid u Geneini, a napad istražuje Međunarodni krivični sud (ICC).

Sudanska vojska, kao i drugi izvori, optužuju Ujedinjene Arapske Emirate da podržavaju RSF, što UAE negiraju.

Sudbina nestalih muškaraca i raseljeni civili

Meri Brejs, savetnica za zaštitu pri organizaciji Nonviolent Peaceforce, koja deluje u Tavili, rekla je da među izbeglicama koje stižu preovlađuju žene, deca i stariji muškarci.

Navela je i da je RSF organizovao kamione koji su prevozili ljude iz mesta Garni u Tavil, dok su drugi odvođeni na nepoznate lokacije.

RSF je u četvrtak objavio video u kojem tvrdi da deli hranu i lekove raseljenima u Garni, ali humanitarne organizacije sumnjaju da time pokušava da zadrži civile na teritorijama pod svojom kontrolom kako bi privukao međunarodnu pomoć.

Pre napada, u Al-Faširu je bilo oko 260.000 ljudi, ali je do sada registrovano svega 62.000 izbeglica, od kojih je samo nekoliko hiljada stiglo u Tavilu, koja je pod kontrolom neutralnih snaga.

"Ako te oni ne ubiju, glad i žeđ hoće"

U jednom od svedočenja koje je Rojters potvrdio kao tačno, Tahani Hasan, bivša čistačica u bolnici, rekla je da je pobegla u Tavilu u nedelju ujutru nakon što su njenog zeta i ujaka pogodili zalutali meci.

Na putu su, kako kaže, njenu porodicu zaustavila trojica muškaraca u uniformama RSF-a, koji su ih pretresli, pretukli i vređali.

- Jako su nas udarali. Bacili su našu odeću na zemlju. Čak su i mene, kao ženu, pretražili - rekla je Hasan, dodajući da su im prosuli hranu i vodu.

Stigli su do mesta Garni, gde su borci razdvojili žene i decu od muškaraca, koje potom više nisu videli, uključujući njenog brata i drugog zeta.