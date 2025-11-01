NOVINA U RUSIJI: Crkva uvodi posebnu molitvu za "opamećivanje" žena koje planiraju da urade OVO!
Ruska pravoslavna crkvaodlučila je da načini posebnu molitvu namenjenu "opamećivanju" žena koje planiraju pobačaj, izvestio je ruski Info24. Kako javljaju, odluku je doneo Sveti sinod, a tekst molitve trebao bi da bude dovršen do 1. decembra ove godine.
Inicijativa je potekla od Patrijaršijske komisije za pitanja porodice, zaštite majčinstva i detinjstva, a u zvaničnom dokumentu se navodi kako je reč o "posebnoj molitvi za sprečavanje ubistava dece u utrobi".
- Predsednik Patrijaršijske komisije za pitanja porodice, zaštite majčinstva i detinjstva, sveštenik Feodor Lukjanov, nakon proučavanja apela upućenih patrijarhu Ruske pravoslavne crkve, predstavio je predlog o stvaranju posebne molitve za sprečavanje ubistava dece u majčinoj utrobi - stoji u zvaničnom dokumentu.
Sinodalna bogoslužbena komisija zadužena je da do 1. decembra predstavi konačni tekst molitve čiji je cilj, kako se ističe, da odvrati žene od počinjenja "ubistva deteta u utrobi".
Određeno je da će se molitva čitati nakon svete liturgije svake godine 11. januara - na dan sećanja na 14 hiljada vitlejemskih beba ubijenih po naredbi kralja Iroda. Drugim danima, molitva će moći da se održava prema odluci episkopa ili na zahtev samih vernika.
Ova odluka dolazi nakon što je nedavno mitropolit Tomski i Asinovski Rostislav dao savet Rusima koji su počinili preljubu. Prema njegovim rečima, muškarac ne bi trebao da oprosti neveru supruzi ako bi to moglo "da uništi porodicu", navodi Info24.
Umesto toga, kako piše ruski medij, savetovao je da se za greh pokaju tokom ispovedanja.