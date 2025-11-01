Slušaj vest

Ruska pravoslavna crkvaodlučila je da načini posebnu molitvu namenjenu "opamećivanju" žena koje planiraju pobačaj, izvestio je ruski Info24. Kako javljaju, odluku je doneo Sveti sinod, a tekst molitve trebao bi da bude dovršen do 1. decembra ove godine.

Inicijativa je potekla od Patrijaršijske komisije za pitanja porodice, zaštite majčinstva i detinjstva, a u zvaničnom dokumentu se navodi kako je reč o "posebnoj molitvi za sprečavanje ubistava dece u utrobi".

- Predsednik Patrijaršijske komisije za pitanja porodice, zaštite majčinstva i detinjstva, sveštenik Feodor Lukjanov, nakon proučavanja apela upućenih patrijarhu Ruske pravoslavne crkve, predstavio je predlog o stvaranju posebne molitve za sprečavanje ubistava dece u majčinoj utrobi - stoji u zvaničnom dokumentu.

1/14 Vidi galeriju (FOTO) Patrijarh Kiril osveštao Ruski nekropolj! Foto: TANJUG - Oksana Toskić

Sinodalna bogoslužbena komisija zadužena je da do 1. decembra predstavi konačni tekst molitve čiji je cilj, kako se ističe, da odvrati žene od počinjenja "ubistva deteta u utrobi".

Određeno je da će se molitva čitati nakon svete liturgije svake godine 11. januara - na dan sećanja na 14 hiljada vitlejemskih beba ubijenih po naredbi kralja Iroda. Drugim danima, molitva će moći da se održava prema odluci episkopa ili na zahtev samih vernika.

1/7 Vidi galeriju Putin i patrijarh Kiril Foto: ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLI/SPUTNIK POOL

Ova odluka dolazi nakon što je nedavno mitropolit Tomski i Asinovski Rostislav dao savet Rusima koji su počinili preljubu. Prema njegovim rečima, muškarac ne bi trebao da oprosti neveru supruzi ako bi to moglo "da uništi porodicu", navodi Info24.