Rusijaje rasporedila oko 170.000 vojnika u istočnoj ukrajinskoj regiji Donjeck, gde pokušavaju da osvoje grad Pokrovsk u velikom naletu s ciljem postizanja pobede na bojnom polju, izjavio je juče ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, a prenosi AP.

- Situacija u Pokrovsku je teška - rekao je Zelenski, istovremeno odbacujući nedavne ruske tvrdnje da je razoreni grad opkoljen nakon više od godinu dana borbi.

Priznao je da su se neke ruske jedinice infiltrirale u grad, ali je insistirao na tome da ih ukrajinski branioci eliminišu.

- U Pokrovsku ima Rusa. Oni se uništavaju, postupno se uništavaju, jer moramo da sačuvamo naše osoblje - rekao je Zelenski na konferenciji za medije u Kijevu.

Tokom prethodnih opsada u ratu koji traje već gotovo četiri godine, Ukrajina se povlačila s nekih položaja kako bi izbegla gubitak vojnika. Ukrajinskim snagama očajnički nedostaje ljudstva u borbi protiv veće ruske vojske.

Ruski predsednik Vladimir Putin nedavno je utvrdio da ruske snage ostvaruju značajan napredak na bojnom polju, iako je njihov napredak bio spor i skup u pogledu ljudstva i oklopnih vozila.

Ukrajina tvrdi da je pogodila ruske naftne objekte



Ukrajinauzvraća udarce gađajući ciljeve unutar Rusije kako bi poremetila vojnu logistiku i naterala ruske civile da osete posledice rata.

Od početka godine, Ukrajina je izvela više od 160 uspešnih dalekometnih napada na ruska postrojenja za vađenje i preradu nafte, rekao je novinarima šef ukrajinske Službe bezbednosti, Vasilj Maljuk.

Samo u septembru i oktobru, Ukrajina je izvela 20 napada na ruska naftna postrojenja, rekao je Maljuk.

Tvrdio je da su napadi doveli do pada od 20% naftnih proizvoda na ruskom domaćem tržištu i privremeno zaustavili rad 37% ruskih kapaciteta za preradu nafte. Ove tvrdnje nisu mogle da budu nezavisno proverene.

- Jasno je da se ne mirimo sa našim uspesima. Postoje mnoge sveže perspektive i novi pristupi u ovom poslu. To uključuje novu opremu, nove borbene jedinice kao i nove metode i sredstva komunikacije - rekao je Maljuk.

Rekao je da je Ukrajina ove godine uništila gotovo polovinu ruskih sofisticiranih PVO sistema Pancir. Takođe je napomenuo da su ukrajinske snage prošle godine uništile jednu od ruskih naprednih hipersoničnih raketa Orešnik, pogodivši je na tlu u vojnoj bazi unutar Rusije.

UN izveštavaju o porastu civilnih žrtava u Ukrajini

U međuvremenu, ruski dronovi pogodili su stambene zgrade u severoistočnom gradu Sumiju tokom prethodne noći, ranivši 11 osoba, uključujući četvoro dece, a takođe su pogodili energetsku infrastrukturu u južnoj regiji Odesa, saopštile su juče vlasti.

Rat je ove godine bio smrtonosniji za civile nego 2024. godine, s porastom žrtava od 30% do sada, rekao je humanitarni koordinator UN-a u Ukrajini, Matijas Šmale.

Gotovo svakodnevni ruski vazdušni napadi na ukrajinska postrojenja za proizvodnju i distribuciju energije posebno su zabrinjavajući jer se predviđa da će zima biti mnogo hladnija nego prošle godine, rekao je Šmale na brifingu u Ženevi.