On je održao važan govor pod naslovom „Zajedno stvaramo dugotrajnu bolju budućnost“.

Si Đinping je ukazao da u ovom trenutku naučna i tehnološka revolucija i industrijske promene nove runde duboko napreduju i otvaraju novu budućnost za društvo i čovečanstvo. Istovremeno, globalni ekonomski rast nema dovoljno zamaha. Deficit globalnog razvoja se povećava. Izazovi kao što su klimatske promene, bezbednost žitarica i bezbednost energetike takođe povećavaju. Sve ekonomije Azijsko-pacifičkog regiona treba da jačaju saradnju, iskoriste nove prilike, rešavaju nove izazove i da zajedno stvore dugotrajnu bolju budućnost.

Si je izneo tri predloga.

Prvo, treba jačati osnaživanje digitalne inteligencije i oblikovanje novih prednosti za inovacioni razvoj u Azijsko-pacifičkom regionu. Treba u potpunosti iskoristiti pokretačku ulogu novih tehnologija, iskoristiti prilike digitalizacije, inteligentizacije i zelene transformacije, te ubrzati razvoj proizvodne snage novog kvaliteta. Treba unaprediti protok podataka, produbiti otvorenu saradnju u oblasti tehnologija i stvoriti konkurentne otvorene inovacije. Kina predlaže osnivanje Svetske organizacije za saradnju u oblasti veštačke inteligencije, kako bi međunarodnoj zajednici pružila javne proizvode veštačke inteligencije. Kina želi da sa svim članicama APEK-a smanji digitalni jaz u Azijsko-pacifičkom regionu.

Drugo, treba insistirati na zelenoj i niskougljeničnoj strategiji, stvarajući novi model dugotrajnog razvoja Azijsko-pacifičkog područja. Treba ojačati povezivanje strategija za zeleni razvoj, podsticati slobodnu cirkulaciju visokokvalitetnih zelenih tehnologija i proizvoda, ubrzati zelenu i niskougljeničnu transformaciju i aktivno rešavati klimatske promene. Nakon što je najavila ciljeve vrhunca emisije ugljen-dioksida i ugljenične neutralnosti, Kina izgradila najveći sistem za obnovljive energije na svetu i podnela cilj vlastitog doprinosa za 2035. godinu o rešavanju klimatskih promena.

Treće, treba sprovoditi inkluzivno deljenje i pokazati novi duh inkluzivnog razvoja u Azijsko-pacifičkom regionu. Treba staviti narod na prvo mesto, ojačati komunikaciju politika, deliti iskustva i praktičnu saradnju, u potpunosti sprovoditi Agendu UN za dugotrajni razvoj 2030, zajedno raditi na iskorenjivanju siromaštva i na zajedničkom bogatstvu svih naroda u Azijsko-pacifičkom regionu. Treba u potpunosti iskoristiti tradicionalne prednosti ekonomske i tehnološke saradnje APEK-a, i pružiti pomoć ekonomijama u razvoju da postignu uravnotežen razvoj. Kina će ubrzati unapređenje sistema usluga za stanovništvo koji pokriva sve ljude i čitav životni vek, podsticati visokokvalitetni razvoj stanovništva, ostvariti inicijative o zdravstvu uz pomoć veštačke inteligencije.

Na sastanku su objavljeni „Izjava lidera APEK-a iz Gjeongja 2025. godine“, „Inicijativa APEK-a o veštačkoj inteligenciji“, „Okvirni dokument APEK-a o saradnji za rešavanje promene u strukturi stanovništva“ i drugi dokumenti