Ukrajinska vojnoobaveštajna služba (HUR) saopštila je da je 31. oktobra izvela napad na glavni ruski vojni naftovod u Moskovskoj oblasti, čime je onesposobila ključnu liniju snabdevanja ruske armije.

Meta napada bio je Koltsevoj (Prsten) naftovod, dugačak oko 400 kilometara, koji doprema benzin, dizel i avionsko gorivo ruskim oružanim snagama iz rafinerija u Rjazanju, Nižnjem Novgorodu i Moskvi.

Tri glavne linije uništene

Prema saopštenju HUR-a, operacija je istovremeno onesposobila sva tri glavna cevovoda sistema u blizini okruga Ramenskoje, jugoistočno od Moskve. Uprkos antidron mrežama i PVO sistemima na lokaciji, infrastruktura je uspešno onesposobljena, navodi HUR.

- Naftovod Prsten imao je kapacitet da godišnje transportuje do 3 miliona tona avionskog goriva (kerozina), kao i milione tona dizela i benzina - saopštila je ukrajinska služba, ocenjujući da je reč o "ozbiljnom udarcu" ruskoj vojnoj logistici i ekonomiji u Moskovskoj oblasti.

Budanov: "Naši udari nanose veću štetu od sankcija"

Šef ukrajinske obaveštajne službe Kirilo Budanov izjavio je da je napad imao veći efekat od ekonomskih sankcija koje je Zapad do sada uveo Rusiji.

- To je čista matematička istina. Direktnim dejstvom naneli smo Ruskoj Federaciji mnogo veću štetu nego bilo kojim ekonomskim polugama koje su do sada uvedene - rekao je Budanov.

Rusija tvrdi da je oborila 98 dronova

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom iste noći oboreno 98 ukrajinskih dronova u 10 različitih regiona, uključujući 11 iznad Moskovske oblasti, od kojih je šest navodno bilo usmereno ka samoj prestonici, prenosi nezavisni medij Meduza.

U gradu Žukovski, u blizini Moskve, prijavljeni su prekidi u snabdevanju električnom energijom, koje su lokalne vlasti objasnile kao "automatsko isključenje opreme". U Tuli su delovi dronova pali na gradske ulice, što je dovelo do privremenih ograničenja saobraćaja.

Deo šire ukrajinske kampanje

Ovaj napad deo je šire ukrajinske kampanje usmerene na rusku vojnu infrastrukturu, sa ciljem da se oslabe logistički kapaciteti i sposobnost Moskve za vođenje rata.