U subotu ujutru, četvoro ljudi je teško ranjeno u pucnjavi u Boriziji u regijiIraklion na Kritu.

Prema izvorima, incident je bio odmazda nakon eksplozije bombe u jednoj kući koja se dogodila kasno sinoć.

Eksplozija u kući izazvala je samo materijalnu štetu, a ranjenih nije bilo.

Stanovnici sela prenose povređene svim raspoloživim sredstvima, uključujući i poljoprivredna vozila, do bolnica, dok je hitna pomoć (EKAB) primila veliki broj poziva.

Lokalni mediji izveštavaju da je najmanje četvoro teško ranjeno, a prema nekim izvorima može biti i najmanje troje mrtvih.

Policija istražuje incident i sve moguće veze između eksplozije u zgradi i jutrošnje pucnjave, dok se prikupljaju dokazi i svedočenja meštana.

(Kurir.rs/Protothema/Preneo: V.M.)

