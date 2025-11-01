U pucnjavi na grčkom ostrvu Krit ranjene su četiri osobe, a smatra se da je u pitanju osveta zbog bačene bombe na kuću u Boriziji.
PUCNJAVA NA KRITU, IMA RANJENIH, NAJMANJE TROJE MRTVIH?! Osveta zbog bombe bačene na kuću! Stanovnici sela prenose povređene svim raspoloživim sredstvima!
Prema izvorima, incident je bio odmazda nakon eksplozije bombe u jednoj kući koja se dogodila kasno sinoć.
Eksplozija u kući izazvala je samo materijalnu štetu, a ranjenih nije bilo.
Stanovnici sela prenose povređene svim raspoloživim sredstvima, uključujući i poljoprivredna vozila, do bolnica, dok je hitna pomoć (EKAB) primila veliki broj poziva.
Lokalni mediji izveštavaju da je najmanje četvoro teško ranjeno, a prema nekim izvorima može biti i najmanje troje mrtvih.
Policija istražuje incident i sve moguće veze između eksplozije u zgradi i jutrošnje pucnjave, dok se prikupljaju dokazi i svedočenja meštana.
(Kurir.rs/Protothema/Preneo: V.M.)
