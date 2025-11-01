Slušaj vest

U subotu ujutru, četvoro ljudi je teško ranjeno u pucnjavi u Boriziji u regijiIraklion na Kritu.

Prema izvorima, incident je bio odmazda nakon eksplozije bombe u jednoj kući koja se dogodila kasno sinoć.

Eksplozija u kući izazvala je samo materijalnu štetu, a ranjenih nije bilo.

Stanovnici sela prenose povređene svim raspoloživim sredstvima, uključujući i poljoprivredna vozila, do bolnica, dok je hitna pomoć (EKAB) primila veliki broj poziva.

Lokalni mediji izveštavaju da je najmanje četvoro teško ranjeno, a prema nekim izvorima može biti i najmanje troje mrtvih.