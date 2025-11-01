NOVI SIRIJSKI VLADAR UVODI STROGA PRAVILA! Na meti najbliži saradnici, pa čak i rođeni brat! "Zaboravili ste da ste sinovi revolucije?"
- Nisam znao da su državne plate ovako visoke - našalio se sirijski predsednik Ahmed al-Šara, dok je više od stotinu njegovih pristalica pristizalo na sastanak u njegovoj nekadašnjoj pobunjeničkoj bazi, mnogi u luksuznim terenskim vozilima, piše Rojters.
- Zaboravili ste da ste sinovi revolucije? - prekorio ih je Šara, primećujući parkirane "kadilake", "rendž rovere" i "ševrolet tahoe", prenosi izvori sa sastanka.
Šara, bivši komandant džihadista HTS koji je pre 10 meseci zbacio Bašara al-Asada posle 14 godina građanskog rata, suočava se sa burnim periodom vladavine.
Naime, zemlju potresaju sektaški sukobi između bivših pobunjeničkih i džihadističkih frakcija koje sada učestvuju u vlasti, a više od 2.000 ljudi je poginulo. Istovremeno se beleže brojna prisilna iseljenja i zaplena imovine.
Sastanak daleko od prestonice
Neobjavljeni sastanak održan je 30. avgusta u provinciji Idlib, daleko od Šarine predsedničke palate u Damasku. Uz njega su sedela dvojica visokih bezbednosnih zvaničnika.
Prema očevicima, on je naredio državnim službenicima sa luksuznim vozilima da predaju ključeve ili će biti podvrgnuti istrazi zbog nelegalno steknute koristi. Nekolicina prisutnih zaista je predala ključeve pri izlasku.
Od vođe pobunjenika do državnika
Ova poruka, kažu analitičari, otkriva glavni izazov za novog predsednika, a to je - kako preći iz pobunjeničkog pokreta u civilnu vlast bez ponavljanja korupcije iz perioda Asadove vladavine.
- Šara nema institucionalni okvir ni državne temelje na koje bi se oslonio. On je proizvod frakcije, ne države. Od 2003. delovao je u milicijskom okruženju gde su vlast i uticaj počivali na savezima i monopolima. Ako njegovi lojalisti počnu da prisvajaju ratni plen, to bi ugrozilo njegovu sposobnost da učvrsti vlast, jer mu trebaju veliki finansijski resursi da održi administraciju, ne nužno za ličnu korist, već radi kontrole - kaže sirijski istraživač Hosam Jazmati, koji ga proučava više od decenije.
Ministarstvo informisanja negira zaplenu ključeva
Sirijsko Ministarstvo informisanja saopštilo je da je reč o "prijateljskom, neformalnom sastanku" u Idlibu, na kojem su bivši komandanti i zvaničnici razgovarali o političkim i bezbednosnim izazovima i potrebi da se promeni "investiciona kultura starog režima".
- Predsednik je jasno poručio da neće tolerisati sumnje u korupciju među zaposlenima u državnim institucijama - navodi se u saopštenju, uz tvrdnju da niko nije predao ključeve.
Unutrašnji sukobi - čak i u Šarinoj porodici
Šarina borba protiv korupcije oseća se i u njegovoj porodici. Njegova dva starija brata, Hazem i Maher, zauzimaju visoke državne funkcije.
Hazem nadzire poslove i investicije, dok Maher, ginekolog sa sirijsko-ruskim državljanstvom, obavlja dužnost generalnog sekretara predsedništva i učestvuje na međunarodnim sastancima, uključujući nedavni susret Šare i Vladimira Putina u Moskvi.
Treći brat, Džamal, postao je meta predsednikovog antikorupcijskog programa. Prema izvorima iz vlade i poslovnih krugova, Džamal je posle Asadovog pada otvorio kancelariju u Damasku i bavio se uvozno-izvoznim i turističkim poslovima, koristeći porodične veze.
Šara je u avgustu naredio zatvaranje kancelarije i zabranio državnim institucijama svaku saradnju sa njim. Kancelarija je zapečaćena crvenim voskom, što označava istragu zbog korupcije.
Ministarstvo informisanja potvrdilo je zatvaranje, istakavši da "Džamal al-Šara nije imao zvaničnu funkciju".
Džamal je, međutim, negirao optužbe i izjavio za Rojters da nema privatnu kancelariju niti komercijalne aktivnosti.
- Svaki građanin ima pravo na zakonit posao, a to se ne sme koristiti kao izgovor za klevete - rekao je Džamal.
"Platio sam 200.000 dolara za oslobađanje jednog radnika"
Predsednikovo upozorenje usledilo je nakon žalbi običnih Sirijaca na bahato ponašanje bivših pobunjenika koji su postali državni službenici.
U oktobru, Šara je ponovio poruku protiv korupcije, zahtevajući od zvaničnika da prijave postojeće investicije i zabranu novih privatnih poslova. Takođe je upozorio da se ne smeju ponavljati obrasci iz Asadove ere.
Ipak, korupcija opstaje, a brojni svedoci tvrde da se i dalje plaćaju mito i otkupnine za oslobađanje zatvorenika ili povraćaj zaplenjene imovine.
Jedan industrijalac rekao je da je platio 100.000 dolara za oslobađanje radnika, ali mu je kasnije traženo još 100.000 da bi taj radnik mogao da se vrati na posao.
Novi fond
Vlada je osnovala Komitet za nezakonitu dobit i državni fond u koji se prenosi zaplenjena imovina ljudi povezanih s Asadovom vladavinom. Fond sada poseduje stotine firmi, zgrada i fabrika, ali i ove institucije su već pod istragom.
Dvojica pravnika iz fonda uhapšena su zbog navodne pronevere, dok su neki članovi komiteta zadržani na ispitivanju zbog korupcije. Ministarstvo informisanja potvrdilo je hapšenja i navelo da se radi o "navodnoj krađi koja još nije dokazana".