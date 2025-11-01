Slušaj vest

Ceo slučaj zvuči kao scenario za film, ali je ipak sve istina. Sve, osim gomile novca koji je u hotelu u nemačkom gradu Kelnu promenio vlasnika.

Policija traga za dvojicom muškaraca koji su prevarili jednu stariju ženu iz nemačke savezne države Severna Rajna–Vestfalija tokom sumnjive poslovne transakcije. Navodno su je oštetili za nekoliko stotina hiljada evra, a nakon prevare im se gubi svaki trag.

Tamno odelo, naočare, na ruci crveno-zlatni "Roleks", kosa zalizana unazad - muškarac u pedesetim delovao je sasvim uglađeno. Njegov saučesnik, dvadesetak godina stariji, sa belom bradom i crnom kapom, izgledao je ozbiljno. Prvi je govorio sa švajcarskim akcentom i dovezao se crnim Mercedesom. Predstavili su se kao strani investitori koji ulažu novac, između ostalog, i u međunarodni konjički sport.

Fotorobot prevaranta Foto: Polizei Köln

Starijoj gospođi su navodno ponudili primamljivu ponudu - da otkupe njenog trkačkog konja. Da bi dogovor bio zaključen, žena je morala da otputuje u Milano u Italiji.

Tamo su joj ponudili i drugi posao - ovoga puta u vezi sa zlatom.

Zlatne poluge plaćene lažnim novcem

Ženi su rekli da treba da kupi zlatne poluge, koje bi oni potom otkupili od nje za duplo veću cenu. Prema rečima portparola policije "penzionerka je pristala na sumnjivu trgovinu i za deo svog imetka kupila zlato".

Dana 5. juna 2025. godine, u hotelskom lobiju u Kelnu, predala je zlatne poluge jednom od prevaranata i zauzvrat dobila torbu sa nekoliko stotina hiljada evra, pažljivo zapakovanim paketima novčanica od 200 evra.

Fotorobot prevaranta Foto: Polizei Köln

- Tek kod kuće, jedan član porodice shvatio je da su sve novčanice lažne - dodao je portparol policije. Sada istražitelji tragaju za dvojicom osumnjičenih.

Policija je objavila dva fotorobota osumnjičenih.

Mlađi ima oko 55 godina, visok je oko 1,80 m, vitke građe, crne kose počešljane unazad. Policija navodi da "izgleda kao Indijac". Nosio je naočare, tamno odelo, belo košulju i zlatni Roleks.

Stariji ima oko 75 godina, sedu kosu i bradu, visok je oko 1,80 m, nosio je tamnu kapu, tamno odelo i belo košulju sa šarom. Obojica su govorila švajcarskim akcentom.