Ukrajinska vojnoobaveštajna služba (HUR)pokrenula je specijalnu operaciju u Pokrovsku u kojoj učestvuju padobranske jedinice. Operacija je sprovedena pod direktnom komandom šefa HUR-a Kirila Budanova.

Prema navodima agencije Rojters, operacija je započela ranije ove nedelje kada su ukrajinske specijalne jedinice sletele helikopterom "Blek hok" u oblastima koje su bile pod nadzorom ruskih dronova, piše Kijev independent.

Video koji je pregledala agencija prikazuje najmanje deset vojnika kako izlaze iz helikoptera na otvorenom polju, ali lokacija i datum snimka nisu nezavisno potvrđeni.

Ukrajinske jedinice u oblastima pod ruskom kontrolom

Izvori iz ukrajinskih oružanih snaga rekli su za Suspilne da su ukrajinske jurišne jedinice ušle u delove Pokrovska za koje su ruski komandanti ranije tvrdili da ih kontrolišu.

Istog dana, novinar "Ekonomista" Oliver Karel podelio je snimak koji navodno prikazuje helikopter kako sleće na teritoriju pod ruskom kontrolom u blizini Pokrovska.

- Čujem da ukrajinska vojnoobaveštajna služba sprovodi hrabru kontraofanzivu u blizini Pokrovska kako bi ponovo otvorila ključne logističke linije - napisao je Karel na mreži Iks.

Platforma za vojnu analizu DeepState izvestila je o nastavku ruskog napredovanja u sektoru Pokrovska tokom prethodnih dana.

Bitka za Pokrovsk

Grad Pokrovsk je važan drumski i železnički čvor u istočnoj Ukrajini. Njegovo potpuno zauzimanje moglo bi da omogući Rusiji dalji prodor u Donjecku oblast.

Odbrana Pokrovska, koji je više od godinu dana jedno od glavnih žarišta na frontu, počinje da slabi jer su se ruske trupe probile u delove grada i šire se u više pravaca.

Prema ukrajinskim izvorima, oko 11.000 ruskih vojnika koncentrisano je oko grada u pokušaju da ga opkole. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je 27. oktobra da ruske snage nadmašuju ukrajinskeu odnosu 8:1.

Putinove tvrdnje o opkoljavanju

Govoreći tokom posete vojnoj bolnici u Moskvi, ruski predsednik Vladimir Putin tvrdio je da su Pokrovsk i Kupjansk u Harkovskoj oblasti potpuno opkoljeni.

Putin je dodao da bi ruske snage bile spremne da privremeno obustave vatru "na nekoliko sati" kako bi ukrajinski i strani novinari mogli da uđu i "uvere se u stanje opkoljenih ukrajinskih snaga".

Novinar nemačkog "Bilda" Julijan Ropke objavio je printskrin mejla za koji tvrdi da predstavlja ličnu pozivnicu iz Rusije da poseti Pokrovsk.

Dinamična i opasna situacija