Najmanje devet osoba poginulo je u stampedunastalom u hramu u južnoj indijskoj saveznoj državi Andra Pradeš rano jutros, rekao je državni zvaničnik, a nekoliko ljudi je povređeno.

Stampedo u hinduističkom hramu, poginulo devetoro ljudi. Hram može da primi 2000 vernika, a u njemu je bilo 25.000 ljudi. Foto: screenshot X

Stampedo je nastao kada se mnoštvo vernika okupilo u hramu Sri Venkatesvara Svami u gradu Srikakulamu na Ekadaši, koji hinduisti smatraju srećnim danom, kazao je Pavan Kaljan, zamenik šefa savezne države.

- Sprovešće se istraga o tragičnom incidentu - rekao je Kaljan u saopštenju, dodajući da hramom upravljaju fizička lica i da je preminulo devetoro ljudi.

25 hiljada vernika u hramu koji može prihvatiti 2000 ljudi


Do 25.000 vernika ušlo je u hram koji može da prihvati tek oko 2000, što je dovelo do nesreće, rekao je državni ministar Anam Ramanarajana Redi dok je okružnim zvaničnicima naloženo da povređenima osiguraju lekarsku pomoć.

Do sada je zabeleženo ukupno 18 povređenih, rekao je Svapnil Dinkar Pundkar, zvaničnik okruga Srikakulama, a dvoje kritično povređenih pacijenata premeštena su u bolnicu radi lečenja.

Vlada će isplatiti naknade od 200.000 rupija (oko 1950 evra) porodicama poginulih i 50.000 rupija (oko 488 evra) porodicama povređenih, saopštio je premijer Narendra Modiu objavi na društvenoj mreži "Iks".

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

