Novi satelitski snimci sugerišu da se masovna ubistva nastavljaju u i oko sudanskog grada Al-Fašira, saopštili su istraživači sa Humanitarnog istraživačkog centra Univerziteta Jejl, nekoliko dana nakon što je grad pao pod kontrolu paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF).

RSF, koji je u ratu sa redovnom sudanskom vojskomod aprila 2023. godine, zauzeo je Al-Fašir u nedelju, isteravši vojsku iz njenog poslednjeg uporišta u Zapadnom Darfuru posle 18-mesečne opsade.

Izveštaji o pogubljenjima, silovanjima i otmicama

Od pada grada, pojavili su se brojni izveštaji o pogubljenjima bez suđenja, seksualnom nasilju, napadima na humanitarne radnike, pljački i otmicama, dok su komunikacije u regionu gotovo potpuno prekinute.

U izveštaju Jejlovog centra objavljenom u petak navodi se da novi satelitski snimci daju razloga da se veruje da je veliki deo stanovništva "ubijen, zarobljen ili u bekstvu."

Istraživači su identifikovali najmanje 31 grupu objekata koji odgovaraju ljudskim telima, raspoređenim po stambenim naseljima, univerzitetskom kampusu i vojnim lokacijama.

- Pokazatelji da se masovna ubistva nastavljaju jasno su vidljivi - stoji u izveštaju.

Svedočenja preživelih: "Decu su ubijali pred roditeljima"

Preživeli iz Al-Fašira, koji su uspeli da stignu do obližnjeg grada Tavile, ispričali su agenciji AFP o masakrima, deci ubijenoj pred roditeljima i civilima koji su bili prebijani i opljačkani dok su bežali.

Majka petoro dece, po imenu Hajat, rekla je da su "mladići koji su putovali s nama zaustavljeni" od strane pripadnika paravojske i da "ne znamo šta se desilo s njima".

Prema podacima Ujedinjenih nacija, više od 65.000 ljudi napustilo je Al-Fašir, dok desetine hiljada još uvek ostaju zarobljene. Pre završnog napada RSF-a, u gradu je živelo oko 260.000 stanovnika.

Sumnja u istrage i odgovornost RSF-a

RSF je u četvrtak saopštio da je uhapsio više boraca osumnjičenih za zločine, ali je šef humanitarnih operacija UN-a Tom Flečer izrazio sumnju u njihovu spremnost da sprovedu stvarne istrage.

I RSF i sudanska vojska tokom sukoba su se suočili sa optužbama za ratne zločine.

