Uragan "Melisa" konačno napušta područje Kariba pošto je tokom prethodnih dana na Jamajci, Haitiju i Kubi izazvao razaranja u kojima je poginulo više od 50 ljudi.

Uragan je u utorak pogodio Jamajku ogromnom snagom kao oluja pete kategorije, a stanovnici još procenjuju štetu.

Najteže je pogođeno mesto Blek River, gde je uništeno oko 90 odsto objekata. Stanovnici kažu da su ostali sami i da se bore za preživljavanje, prenosi BBC.

Više od 60 odsto Jamajke ostalo je bez struje, a gotovo polovina vodovodnih sistema ne funkcioniše.

Pomoć iz inostranstva počela je da stiže na glavni aerodrom u Kingstonu, ali manji regionalni aerodromi u oblastima gde je humanitarna pomoć najpotrebnija i dalje su samo delimično operativni.

Ova oluja bila je jedna od najsnažnijih ikada zabeleženih.

Prema studiji Imperijal koledža u Londonu, verovatnoća za ovakve nepogode povećana je četiri puta zbog klimatskih promena izazvanih ljudskim delovanjem.