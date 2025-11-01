Slušaj vest

Uragan "Melisa" konačno napušta područje Kariba pošto je tokom prethodnih dana na Jamajci, Haitiju i Kubi izazvao razaranja u kojima je poginulo više od 50 ljudi.

Uragan je u utorak pogodio Jamajku ogromnom snagom kao oluja pete kategorije, a stanovnici još procenjuju štetu.

Najteže je pogođeno mesto Blek River, gde je uništeno oko 90 odsto objekata. Stanovnici kažu da su ostali sami i da se bore za preživljavanje, prenosi BBC.

uragan Melisa Jamajka Foto: Matias Delacroix/AP, MENTOR DAVID LORENS/EFE, Orlando Barría/EFE

Više od 60 odsto Jamajke ostalo je bez struje, a gotovo polovina vodovodnih sistema ne funkcioniše.

uragan Melisa Foto: Matias Delacroix/AP, MENTOR DAVID LORENS/EFE, Orlando Barría/EFE

Pomoć iz inostranstva počela je da stiže na glavni aerodrom u Kingstonu, ali manji regionalni aerodromi u oblastima gde je humanitarna pomoć najpotrebnija i dalje su samo delimično operativni.

Ova oluja bila je jedna od najsnažnijih ikada zabeleženih.

uragan Melisa Jamajka Foto: X@TannerCharlesMN, RUDOLPH BROWN/EFE

Prema studiji Imperijal koledža u Londonu, verovatnoća za ovakve nepogode povećana je četiri puta zbog klimatskih promena izazvanih ljudskim delovanjem.

Kurir.rs/BBC

Ne propustitePlanetaURAGAN "MELISA" NASTAVLJA DA RUŠI SVE PRED SOBOM: Karibi u ruševinama, najmoćnija oluja juri ka Bermudima (VIDEO, FOTO)
Uragan Melisa (4).png
PlanetaZASTRAŠUJUĆI SNIMCI IZ VAZDUHA! Smrtonosni uragan opustošio JAMAJKU! Kuće SRUŠENE do TEMELJA, kao da je pala atomska bomba! Šteta je OGROMNA! (FOTO/VIDEO)
Uragan Melisa (1).jpg
PlanetaSVE VIŠE ŽRTAVA URAGANA: Najmanje četiri osobe stradale na Jamajci, na Kubi evakuisano 500.000 ljudi
Uragan Melisa
PlanetaURAGAN "MELISA" I DALJE RAZARA KARIBE: Najmanje 40 mrtvih na Haitiju, veliki deo Jamajke bez struje (VIDEO, FOTO)
Uragan Melisa
PlanetaURAGAN MELISA SE SRUČIO NA KUBU Evakuisano 600.000 ljudi, oluja malo oslabila, ali se još ne zna obim štete! (VIDEO, FOTO)
Tornado Melisa Kuba
PlanetaUDAR URAGANA NA JAMAJKU: "Melisa" bi trebalo da napusti obale zemlje do kraja dana (FOTO)
Jamajka ,uragan
Planeta"ČUVAJTE SE KROKODILA OKO ZGRADA I KUĆA": Nove muke za stanovnike Jamajke, vlasti upozorile na opasnost
103 AP Matias Delacroix.jpg
PlanetaEKSKLUZIVNO ZA KURIR! SNIMCI SA JAMAJKE Ljudi u strahu od "oluje veka": "Nikada ovako nešto nismo doživeli" (VIDEO)
uragan Melisa