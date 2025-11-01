KATASTROFA BIBLIJSKIH RAZMERA: Uragan "Melisa" opustošio Karibe, stanovnici se bore da prežive (VIDEO, FOTO)
Uragan "Melisa" konačno napušta područje Kariba pošto je tokom prethodnih dana na Jamajci, Haitiju i Kubi izazvao razaranja u kojima je poginulo više od 50 ljudi.
Uragan je u utorak pogodio Jamajku ogromnom snagom kao oluja pete kategorije, a stanovnici još procenjuju štetu.
Najteže je pogođeno mesto Blek River, gde je uništeno oko 90 odsto objekata. Stanovnici kažu da su ostali sami i da se bore za preživljavanje, prenosi BBC.
Više od 60 odsto Jamajke ostalo je bez struje, a gotovo polovina vodovodnih sistema ne funkcioniše.
Pomoć iz inostranstva počela je da stiže na glavni aerodrom u Kingstonu, ali manji regionalni aerodromi u oblastima gde je humanitarna pomoć najpotrebnija i dalje su samo delimično operativni.
Ova oluja bila je jedna od najsnažnijih ikada zabeleženih.
Prema studiji Imperijal koledža u Londonu, verovatnoća za ovakve nepogode povećana je četiri puta zbog klimatskih promena izazvanih ljudskim delovanjem.
Kurir.rs/BBC