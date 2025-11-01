Slušaj vest

Rusija je izvršila značajan proboj na jugu od Kupjanska, što je dovelo do pada sela Sadovo, jednog od ključnih punktova koji kontroliše moguće povlačenje ukrajinskih snaga preko grada Kupjansk-Uzlovoj.

Rusko Ministarstvo odbrane u četvrtak uputilo poziv inostranim informativnim agencijama kako bi i same posvedočile situaciji u kojoj su se našle Oružane snage Ukrajine (OSU).

Rusija je uspela da probije ukrajinske položaje na jugu Kupjanska, što je dovelo do pada sela Sadovo, važnog punkta za eventualno povlačenje ukrajinskih snaga preko Oskola. Ovim je efektivno opkoljena ukrajinska grupacija na levoj obali reke Oskol.

Pre skoro mesec dana smo prognozirali da Rusija ne mora direktno da napada mostobran istočno od Kupjanska i Oskola, već da može da deluje južno duž reke, prateći put P-79 do Osinova, što bi fizički sprečilo ukrajinske jedinice da se povuku na sigurnu obalu.

Taj scenario se sada i ostvaruje, a Ministarstvo odbrane Rusije je pozvalo strane novinare, uključujući i ukrajinske, da izveste sa lica mesta, uz garanciju bezbednosti kako za medije, tako i za zarobljene ukrajinske vojnike.

Rusija je spremna, ako bude potrebno, da privremeno obustavi borbene aktivnosti na 5–6 sati kako bi koridori za izveštavanje bili sigurni. Ove garancije Rusi nude i za druge kritične pravce – Pokrovski i Mirongrad.

Trenutna situacija ukazuje da Rusija stoji na pragu zarobljavanja velikog broja ukrajinskih vojnika. Međutim, ostaje da se vidi da li će se ukrajinske snage predati ili pokušati proboj i povlačenje preko reke Oskol. Ukrajinci su se relativno uspešno izvlačili iz sličnih zamki, sa značajnim gubicima. Ipak, sada će pred sobom imati i reku Oskol. Postoje izveštaji o prodoru ruskih snaga i u istočni Kupjansk, što dodatno komplikuje situaciju za ukrajinske jedinice.

Sve ovo dolazi u vreme kada Ukrajinci prolaze kroz veoma teške dane, posebno u kontekstu gubitaka u Pokrovsku i činjenice da ruske jedinice ulaze u Seversk, Pokrovsk i Liman.