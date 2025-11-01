Slušaj vest

Premijer Mađarske Viktor Orban ocenio je danas da je njegov poljski kolega Donald Tusk postao „jedan od najglasnijih podstrekača rata u Evropi i da je Poljsku pretvorio u "vazala Brisela".

Orban je u objavi na Fejsbuku naveo da Tuskova vojna politika „doživljava neuspeh imajući u vidu da Ukrajina ostaje bez evropskog novca, dok su Poljaci umorni od rata“. Ocenio je da je zbog toga Tusk "pokrenuo je još jedan napad na Mađarsku".

"On to radi jer je u velikoj nevolji kod kuće. Njegova stranka izgubila je predsedničke izbore, njegova vlada je nestabilna. Zajedno sa Manfredom Veberom, postao je jedan od najglasnijih ratnih huškača u Evropi - ipak njegova ratna politika propada: Ukrajini ponestaje evropskog novca, a poljski narod je umoran od rata.

Foto: EPA Radek Pietruszka, EPA Pawel Supernak

Ne može da promeni kurs jer je Poljsku pretvorio u vazala Brisela", navodi se u Orbanovoj objavi, prenosi agencija MTI. Orban je rekao da je Tusk "sada stanju panike", progoni svoje političke protivnike i kritikuje mađarski antiratni stav u pokušaju da skrene pažnju sa svojih domaćih problema.

- To je tako tužno. Istorijsko prijateljstvo između Mađarske i Poljske zaslužuje bolje. Ne mogu i neću da podržim Tuskovo ratno huškanje. Mađarska sledi drugačiji put - put mira. Mađarski narod odbija da postane vazal Brisela. Vreme je da Tusk to prihvati i da se bavi svojim poslom - poručio je Orban.