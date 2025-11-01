Slušaj vest

Najmanje tri osobe poginule su danas, a 10 ih je ranjeno u napadu vatrenim oružjem u selu Voricija blizu Irakliona na grčkom ostrvu Krit.

Veruje se da je ovaj napad bio odmazda za sinoćnje podmetanje bombe u kući u izgradnji na tom području, saopštila je policija, prenosi portal Ekatimerini.

Eksplozivna naprava domaće izrade koja je detonirana sinoć oko 23.30, izazvala je veliku štetu, ali nije bilo povređenih.

Grčki mediji su preneli da su rano jutros neidentifikovani naoružani napadači u osvetničkom napadu otvorili vatru na kuće, automobile i stanovnike sela Voricija ispalivši više hiljada metaka iz automatskih pušaka Kalašnjikov.

Među povređenima je bilo i nekoliko dece, a više povređenih je prevezeno u bolnice privatnim automobilima i poljoprivrednim vozilima jer kola hitne pomoći nisu mogla da stignu do područja zbog kontinuirane pucnjave.

Hitne službe su mobilisale skoro sve svoje snage, ali policija još dozvolila spasilačkim ekipama da uđu u selo kako bi zbrinule preostale ranjenike.