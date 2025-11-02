On je na svom nalogu na mreži "Iks" pojasnio da Brisel nema svoj novac, već koristi novac zemalja članica za finansiranje rata u Ukrajini.
Mađarski premijer kritikovao EU
ORBAN: Predlog Brisela da 20 odsto budžeta ide Ukrajini je put u propast
Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da je predlog Brisela da 20 odsto narednog budžeta Evropske unije bude namenjeno Ukrajini "put u propast".
"Predlaže se da više od 20 odsto sledećeg budžeta EU ide Ukrajini dok je evropska ekonomija u velikim problemima.
Finansiranje rata povećanjem duga i poreza nije strategija, već put u propast. Vreme je za mir, vreme je za obnovu Evrope", naglasio je Orban.
Kurir.rs/Agencije
