Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da je predlog Brisela da 20 odsto narednog budžeta Evropske unije bude namenjeno Ukrajini "put u propast".

On je na svom nalogu na mreži "Iks" pojasnio da Brisel nema svoj novac, već koristi novac zemalja članica za finansiranje rata u Ukrajini.

"Predlaže se da više od 20 odsto sledećeg budžeta EU ide Ukrajini dok je evropska ekonomija u velikim problemima.

Finansiranje rata povećanjem duga i poreza nije strategija, već put u propast. Vreme je za mir, vreme je za obnovu Evrope", naglasio je Orban.

Kurir.rs/Agencije

