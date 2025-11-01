Slušaj vest

Ministarstvo rata SAD objavilo je fotografije ministra rata Pita Hegseta kako vežba sa američkim vojnicima stacioniranim u Maleziji.

„Ministar Hegset se pridružio našim ratnicima na jutarnjoj fizičkoj vežbi u Kuala Lumpuru, u Maleziji. Od vrha do dna, bićemo U FORMI, NE DEBELI“, saopštilo je ministarstvo u objavi na društvenoj mreži X.

Fotografije su objavljene samo mesec dana pošto je Hegset objavio da će svo borbeno osoblje morati da ispunjava najviše fizičke standarde da bi zadržalo svoje položaje.

30. septembra, tokom govora u bazi Marinskog korpusa u Kvantiku, Virdžinija, Hegset je pozvao odeljenje da „vrati nemilosrdnu, nepristrasnu i razumnu primenu standarda“.

Tramp je nedavno preimenovao ministarstvo

Tom prilikom je naglasio da „svaki pripadnik zajedničkih snaga, bez obzira na čin, mora da polaže test dva puta godišnje, kao i da dva puta godišnje ispunjava uslove za visinu i težinu“.

Pored toga, pripadnici zajedničkih snaga moraće svakodnevno da obavljaju fizičku obuku, što je, prema Hegsetovim rečima, već standard u mnogim jedinicama.

„Ako ministar rata može redovno da se podvrgava rigoroznoj fizičkoj obuci, može i svaki pripadnik naših kombinovanih snaga“, primetio je. Bunio se protiv „debelih vojnika“ i „debelih generala i admirala u hodnicima Pentagona“, tvrdeći da su se fizički standardi pripadnika američke vojske pogoršali i da je vreme da se podigne lestvica.

Pit Hegset.jpg
Foto: Printskrin X

U septembru je predsednik Donald Tramp izdao izvršnu naredbu kojom se Ministarstvo odbrane preimenuje u Ministarstvo rata.

Samo nekoliko nedelja nakon što je Tramp izdao svoju izvršnu naredbu, sekretar je izjavio da je „era Ministarstva odbrane završena“. „Od ovog trenutka pa nadalje, jedina misija novoosnovanog Ministarstva rata je sledeća: Borba. Priprema za rat i priprema za pobedu“, objasnio je.

Kurir.rs/Agencije

