Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske jedinice u potpunosti uništile desantnu grupu Glavne obaveštajne uprave (GUR) Ukrajine, koja je pokušala da izvrši kontraofanzivnu operaciju u blizini Krasnoarmejska (Pokrovska) u nepriznatoj Donjeckoj Narodnoj Republici.

Prema navodima ruskog resora, svih 11 ukrajinskih padobranaca, prebačenih helikopterom UH-60 Black Hawk, likvidirano je neposredno posle iskrcavanja.

„Svih 11 ljudi koji su sleteli iz helikoptera su poginuli“, preciziralo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije, dodajući da su napad i neutralizaciju grupe izveli FPV dronovi koji su pratili njihovo kretanje i sprečili pokušaj proboja iz okruženja. Ova akcija, prema ruskim izvorima, sprečila je GUR da uspostavi operativni mostobran severno od Pokrovska, u trenutku kada ukrajinske jedinice u samom gradu trpe ozbiljan pritisak.

Pad „Crnog jastreba“ i neuspeh GUR-a

Prema dostupnim snimcima i svedočenjima sa terena, desant je izveden severozapadno od Pokrovska, u šumovitim oblastima pod kontrolom ruske artiljerije. Cilj operacije bio je da se izvede brzi udar iza ruskih linija i eventualno evakuiše visoki ukrajinski oficir ili agent, što je, prema više izvora, bila stvarna namera akcije. Ovaj neuspešni desant poznat je kao „Pad Crnog jastreba“.

Međutim, kako prenose ruski izvori i vojni blogeri, operacija se završila katastrofalno: helikopter UH-60 Black Hawk koji je dopremio ukrajinsku grupu uništen je u kontraudaru dronova, dok je čitava desantna grupa likvidirana.

Dodatnu pažnju izazvao je i podatak da je operaciju nadgledao sam šef GUR-a Kirilo Budanov, koji je, prema više ruskih izvora, primećen u Pavlogradu, 90 kilometara od linije fronta. To sugeriše da je desant bio pokušaj da se spase deo obaveštajne mreže ili istaknuti oficiri opkoljeni u Pokrovsku.

Video snimak objavljen na Telegram kanalima prikazuje dva američka helikoptera, kako lete izuzetno nisko kako bi izbegli protivvazdušnu odbranu, napuštajući zonu sletanja severozapadno od Pokrovska (Krasnoarmejska). Stručnjaci procenjuju da se to dogodilo na koordinatama 48.29653, 37.13406, u blizini industrijske zone i benzinske pumpe.

„Braunovsko kretanje“ ruskih jedinica

U samom gradu situacija se ubrzano pogoršava. Prema izjavama ukrajinskih vojnika koji su uspeli da se povuku iz okruženja, ruske snage već kontrolišu oko 65% Pokrovska i neprekidno napreduju prema susednim gradovima Rodinjski i Mirnograd. Ukrajinski operateri dronova izjavili su za lokalne medije da su preostale jedinice u gradu potpuno opkoljene, a da se obruč svakim danom sve više sužava.

Jedan od ukrajinskih oficira opisao je taktiku ruskih snaga kao „Braunovsko kretanje“ – stalno zaobilaženje fronta i prodore iza ukrajinskih linija, što primorava branioce da rasporede snage na više strana i gube fokus. Takva taktika iscrpljuje ukrajinsku odbranu i otvara put potpunom okruženju.

Ako Pokrovsk padne, to će automatski značiti i gubitak Mirnograda i presek ukrajinske logistike u centralnom delu Donjecke oblasti. Trenutno se procenjuje da je u opkoljenju do 5.000 ukrajinskih vojnika iz različitih brigada, koji pokušavaju da se probiju ili spasu.

Akcija ranije najavljena

Kako je ranije najavljeno, ukrajinska vojnoobaveštajna služba (HUR)pokrenula je specijalnu operaciju u Pokrovsku u kojoj učestvuju padobranske jedinice. Operacija je sprovedena pod direktnom komandom šefa HUR-a Kirila Budanova.

Prema navodima agencije Rojters, operacija je započela ranije ove nedelje kada su ukrajinske specijalne jedinice sletele helikopterom "Blek hok" u oblastima koje su bile pod nadzorom ruskih dronova, piše Kijev independent.

Video koji je pregledala agencija prikazuje najmanje deset vojnika kako izlaze iz helikoptera na otvorenom polju, ali lokacija i datum snimka nisu nezavisno potvrđeni.

Pokrovsk važna tačka

Grad Pokrovsk je važan drumski i železnički čvor u istočnoj Ukrajini. Njegovo potpuno zauzimanje moglo bi da omogući Rusiji dalji prodor u Donjecku oblast.

Odbrana Pokrovska, koji je više od godinu dana jedno od glavnih žarišta na frontu, počinje da slabi jer su se ruske trupe probile u delove grada i šire se u više pravaca.

Prema ukrajinskim izvorima, oko 11.000 ruskih vojnika koncentrisano je oko grada u pokušaju da ga opkole. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je 27. oktobra da ruske snage nadmašuju ukrajinske u odnosu 8:1.