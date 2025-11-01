Slušaj vest

Dragan M., 43-godišnjak poreklom iz Srbije, preminuo je na rešetki trotoara u Arecu, u Italiji, gde je potražio utočište od hladnoće. Njegovo telo pronađeno je sa rancem pored njega u kojem su bile sitnice, ostatak sendviča i limenka piva. Njegov život bio je obeležen tragičnim obrtima - od nade u bolji život do sudbine beskućnika.

Dragan je u Areco stigao 1983. godine, sa svega osam godina. Njegova domovina, tadašnja Jugoslavija, nalazila se u dubokoj ekonomskoj krizi nakon smrti Josipa Broza Tita. Poput mnogih porodica tog vremena, Draganova porodica je krenula put Italije sa koferima punim nade za novi početak, trbuhom za kruhom, prenosi Mondo.

Nakon završetka škole, Dragan se zaposlio kao građevinski radnik i vodio običan život. Pronašao je partnerku i neko vreme su zajedno živeli u Arecu. Ipak, usled krize, kraha veze i problema sa zakonom, njegov san o boljoj budućnosti se srušio - postao je beskućnik.

Ulice su postale njegov novi dom, možda i izborom - to nije poznato. Dragan je, prema pričama ljudi koji su ga poznavali, bio nežan, usamljeni i krhki čovek, koji je s vremena na vreme tražio prijateljstvo, ljubaznost i porodicu, preneo je italijanski portal Arezzonotizie.

Živeo je u privremenim skloništima

Tokom zime, Dragan je posećivao prihvatilišta i menze Karitasa gde su ga volonteri prepoznali. Tamo je nalazio toplo mesto za spavanje i obrok. U toplijim mesecima koristio je improvizovana skloništa, poput rešetki na trotoarima blizu ventilacionih otvora zgrada, gde je tražio makar malo toplote.

Upravo na takvom jednom mestu je pronađeno njegovo telo u oktobru 2018. godine. Policajac u civilu primetio je da čovek na rešetki ne diše i pozvao je pomoć, ali su spasioci mogli samo da konstatuju smrt.

Sahranjen po pravoslavnim obredima

Prema rezultatima obdukcije, uzrok njegove smrti bio je srčani udar. Njegov poslednji ispraćaj održan je uz pravoslavni obred u crkvi Santa Maria u Gradi, uz prisustvo prijatelja, volontera i predstavnika lokalnih vlasti.

Crkveni obred je organizovala Bindi Fraterniti, organizacija koja je pružala pomoć Draganu u poslednjim mesecima njegovog života. Maria Gracia Bindi Sasi, članica Fraterniteta, emotivno je ispričala kako je Dragan bio aktivan član ove zajednice poslednjih godinu dana.

"Dragan je bio jedan od nas. Imao je plan za rehabilitaciju, ali nismo uspeli da ga sprovedemo na vreme. Izuzetno nam je žao", izjavila je Bindi Sasi.

Priča o Draganu je ponovo izašla u javnost nakon šest godina kao opomena, spomenik čoveku koji nije umeo da se izbori sa beznađem i demonima, a koji je želeo tako malo - da voli i bude voljen.