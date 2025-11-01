Slušaj vest

Mladi krokodil iznenadio je goste luksuznog odmarališta u Kvinslendu kada se, sasvim neočekivano, pojavio u hotelskom bazenu. Iako nije poznato kako je tamo dospeo, pretpostavlja se da je jednostavno zalutao u potrazi za vodom.

Rendžeri su velikom brzinom reagovali, bezbedno ga uklonili iz bazena i vratili u njegovo prirodno stanište, dok su nadležne službe ponovo upozorile građane na oprez zbog učestalih pojava krokodila u tom području..

Ono što je interesantno jeste da su osoblje hotela o svemu obavestili sami gosti.

- Ne bih da dižem paniku, ali mislim da je u "Sheratonovom" bazenu krokodil - rekla je gošća Lisa Keler u svom videu na TikToku.

U drugom snimku, Keler je zabeležila prizor gostiju koji se bezbrižno sunčaju pored bazena, nesvesni da im se u neposrednoj blizini nalazi krokodil.

Jedan od prisutnih je čak napomenuo da ovo nije prvi put da se gmaz pojavio u hotelu – ranije je jedan viđen i na obližnjem golf terenu.

Portparol Odeljenja za zaštitu životne sredine, turizam, nauku i inovacije Kvinslenda (Detsi) potvrdio je da su čuvari divljih životinja u nedelju reagovali nakon prijave o krokodilu, koja je pristigla putem aplikacije.

Rendžeri su premestili krokodila nakon što je stigla dojava da se životinja pojavila u hotelskom bazenu u Port Daglasu, potvrdio je portparol.

U okolini su potom postavljena upozorenja o prisustvu divljih životinja.

Ranije tokom godine, veliki morski krokodil primećen je na golf terenu "Palmer Sea Reef", udaljenom svega tri kilometra od hotela "Sheraton".

Inače, noćenje u ovom luksuznom hotelu sa pet zvezdica košta između 400 i 1.900 dolara.