Slušaj vest

Ukrajinska vojska saopštila je danas da je u toku složena operacija u kojoj učestvuju specijalne snage kako bi se proterali ruski vojnici koji su se infiltrirali u grad Pokrovsk, uporište u istočnom regionu Donjecka, koji je pod sve većim pritiskom.

Ukrajinske vlasti su nedavno saopštile da se najmanje 200 ruskih vojnika infiltriralo u grad, a vojni posmatrači strahuju da bi mogao da padne pod rusku kontrolu nakon što je mesecima bio u centru sukoba.

"Složena operacija se nastavlja uništavanjem i proterivanjem neprijateljskih snaga iz Pokrovska", rekao je danas vrhovni komandant ukrajinskih oružanih snaga Aleksandar Sirski.

Ukrajinska vojska Foto: Pr, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Po mom naređenju, kombinovane snage za specijalne operacije deluju u gradu", uključujući jedinice Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) i Ukrajinske vojnoobaveštajne službe (GUR), dodao je on.

Prema njegovim rečima, to je trenutno najteže područje fronta, a ruske snage od nekoliko hiljada vojnika pokušavaju da se infiltriraju u naselje Pokrovsk-Mirnograd i preseku ukrajinske linije snabdevanja.

"Međutim, nema ni opkoljavanja ni blokade ovih gradova. Ulažemo sve napore da obezbedimo logističku podršku", rekao je Sirski, precizirajući da će pojačanja u jedinicama i opremi, uključujući dronove, biti poslata u to područje.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je tokom dana da je "uništilo" grupu od 11 pripadnika specijalnih snaga GUR, raspoređenih helikopterom oko jedan kilometar severozapadno od Pokrovska.

Ukrajinski vojni izvori, koje je citiralo nekoliko lokalnih medija, kasnije su demantovali tvrdnju Moskve.

ruska vojska ruski tenk.jpg
Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Dok su mirovni pregovori između Kijeva i Moskve u zastoju, sve brojnija ruska vojska nastavlja napade na linije fronta, polako osvajajući teren uprkos navodno velikim gubicima.

Ruska vojska je poslednjih meseci koristila taktiku infiltracije malih grupa vojnika iza ukrajinske odbrane, izbegavajući formiranje velikih jurišnih snaga, koje su posebno ranjive na napade dronova.

Kurir.rs/Beta/AFP

Ne propustitePlaneta"POBILI SMO SVE UKRAJINSKE PADOBRANCE"! Pad "Crnog jastreba" kod Pokrovska: 11 specijalaca pokušalo izvlačenje bitnih oficira, svi su likvidirani! (VIDEO)
profimedia0635822990.jpg
PlanetaMUNJEVIT DESANT UKRAJINSKIH SPECIJALACA U POKROVSKU! Iskaču iz helikoptera "Blek hok" na teritoriji pod kontrolom Rusa! HUR pokrenuo novu operaciju! (VIDEO)
Ukrajina
Planeta"POKROVSK NIJE OPKOLJEN" Zelenski: U gradu ima Rusa, neke jedinice su se infiltrirale, ali ih ukrajinski branioci eliminišu!
volodimir zelenski
PlanetaZELENSKI O SITUACIJI U POKROVSKU: Tamo je 170.000 neprijatelja, vodi se teška bitka
Pokrovsk rat u Ukrajini Ukrajina
PlanetaUKRAJINSKA VOJSKA OKRUŽENA: Ruske snage kontrolišu oko 60 odsto Pokrovska, aktivno prodiru i u Rodinsko i Mirnograd
ruska vojska.jpg
PlanetaUKRAJINCI UZVRAĆAJU: Ruske snage nisu u stanju da se učvrste u Pokrovsk! Tvrdnje da je grad okružen su lažne, oblače civilnu odeću!
Pokrovsk rat u Ukrajini Ukrajina
PlanetaRUSI NA IVICI NAJVEĆE POBEDE DO SADA! Steže se ogroman obruč kod Pokrovska, Ukrajina pred katastrofom: Naučili su lekciju iz Bahmuta, pogled na mapu sve govori
Pokrovsk rat u Ukrajini Ukrajina
PlanetaDRON IH NAMAMIO U ZASEDU: Ukrajinci objavili snimak zarobljavanja dva ruska vojnika kod Pokrovska (VIDEO)
Ukrajina zarobljeni Rusi.jpg
PlanetaZELENSKI: Najteže borbe trenutno se vode na Pokrovskom pravcu (VIDEO)
Volodimir Zelenski.jpg