Ukrajinska vojska saopštila je danas da je u toku složena operacija u kojoj učestvuju specijalne snage kako bi se proterali ruski vojnici koji su se infiltrirali u grad Pokrovsk, uporište u istočnom regionu Donjecka, koji je pod sve većim pritiskom.

Ukrajinske vlasti su nedavno saopštile da se najmanje 200 ruskih vojnika infiltriralo u grad, a vojni posmatrači strahuju da bi mogao da padne pod rusku kontrolu nakon što je mesecima bio u centru sukoba.

"Složena operacija se nastavlja uništavanjem i proterivanjem neprijateljskih snaga iz Pokrovska", rekao je danas vrhovni komandant ukrajinskih oružanih snaga Aleksandar Sirski.

"Po mom naređenju, kombinovane snage za specijalne operacije deluju u gradu", uključujući jedinice Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) i Ukrajinske vojnoobaveštajne službe (GUR), dodao je on.

Prema njegovim rečima, to je trenutno najteže područje fronta, a ruske snage od nekoliko hiljada vojnika pokušavaju da se infiltriraju u naselje Pokrovsk-Mirnograd i preseku ukrajinske linije snabdevanja.

"Međutim, nema ni opkoljavanja ni blokade ovih gradova. Ulažemo sve napore da obezbedimo logističku podršku", rekao je Sirski, precizirajući da će pojačanja u jedinicama i opremi, uključujući dronove, biti poslata u to područje.

Ukrajinski vojni izvori, koje je citiralo nekoliko lokalnih medija, kasnije su demantovali tvrdnju Moskve.

Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Dok su mirovni pregovori između Kijeva i Moskve u zastoju, sve brojnija ruska vojska nastavlja napade na linije fronta, polako osvajajući teren uprkos navodno velikim gubicima.

Ruska vojska je poslednjih meseci koristila taktiku infiltracije malih grupa vojnika iza ukrajinske odbrane, izbegavajući formiranje velikih jurišnih snaga, koje su posebno ranjive na napade dronova.