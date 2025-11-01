Slušaj vest

Dugogodišnji spor između porodica Kargakis i Fragkiadakis, usredsređen oko pašnjaka na Kritu, doveo je do krvavog napada u Voriziji, sa do sada dvoje mrtvih i preko 10 povređenih, dok raste strah da bi se osveta mogla nastaviti.

Prema informacijama, jedan od dvoje preminulih je član porodice Kargaki, dok se navodi da je preminula žena umrla od srčanog udara.

Štaviše, prema istim informacijama, članovi porodice Fragkiadakis su poznati vlastima, jer su otac i sinovi već u zatvoru zbog krađe životinja.

Stradao otac šestoro dece

Ubijeni muškarac Fanuris Kargakis je imao 39 godina i bio je otac petoro dece.

Njegova porodica, kako prenose mediji, odlučila je da krsti njegovu nekrštenu decu, kako bi potom mogli da mu održe sahranu i prate ga do njegovog poslednjeg prebivališta, usred atmosfere duboke tuge.

Vlasti trenutno istražuju informacije o najmanje trojici počinilaca, od kojih je jedan mrtav, a druga dvojica su povređena i leče se.

Veruje se da je ovaj napad bio odmazda za sinoćnje podmetanje bombe u kući u izgradnji na tom području, saopštila je policija. Eksplozivna naprava domaće izrade koja je detonirana sinoć oko 23.30, izazvala je veliku štetu, ali nije bilo povređenih.

Grčki mediji su preneli da su rano jutros neidentifikovani naoružani napadači u osvetničkom napadu otvorili vatru na kuće, automobile i stanovnike sela Voricija ispalivši više hiljada metaka iz automatskih pušaka Kalašnjikov.

Među povređenima je bilo i nekoliko dece, a više povređenih je prevezeno u bolnice privatnim automobilima i poljoprivrednim vozilima jer kola hitne pomoći nisu mogla da stignu do područja zbog kontinuirane pucnjave.

Duga istorija sukoba

Mediji pišu da su se pre oko godinu dana, tokom jednog društvenog okupljanja, dve strane našle u centru oružanog incidenta - u to vreme, incident, čak se završio saobraćajnom nesrećom. Policijski službenici, kako se navodi u informacijama, „išli su od vrata do vrata“ da bi uzeli izjave, ali niko nije progovorio. Kao što se često dešava na Kritu, usta su ostala zatvorena i „zakon ćutanja“ je prevladao, kao i u nekoliko drugih sličnih sukoba između dve strane.

Situacija se zaoštrila kada je član jedne porodice, koja živi na potpuno drugoj strani Vorizije od druge porodice, kupio zgradu u blizini svoje „druge strane“ i počeo radove na njenom završetku.

Policija procenjuje da je ovo posebno uznemirilo drugu stranu, možda zato što su se iznenada našli „jedna pored druge“ ili zato što je možda postojalo interesovanje i porodice koja je kontrolisala područje za istu imovinu.

Bomba okidač

Postavljanje bombe u zgradi, za koju počinilac još nije identifikovan, izgleda da je bio okidač.

Jedna porodica je ostavila jasne sumnje protiv druge strane da stoje iza akcije. Nakon toga je, kako smo pisali, usledila žalba o „neovlašćenom ulasku“ u kuću druge porodice.

Ubrzo nakon što je policijski tim, kako smo ranije pisali, izvršio obdukciju eksplozivne naprave u subotu ujutru, tenzije su „eskalirale“. Procenjuje se da je tada došlo do slučajnog susreta članova dve porodice, koji su se vozili u svojim automobilima. Došlo je do obračuna četiri na četiri koji je prerastao u masakr. Počeli su da pucaju bez razlike, jedna strana na drugu, ne mareći ko prolazi, ko je u susednim prodavnicama i na balkonima.

Jedna od povređenih, stara 26 godina, povređena dok je bila na balkonu svoje kuće.