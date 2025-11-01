Slušaj vest

Univerzitet Harvard u Bostonu istražuje eksploziju koja se dogodila rano jutros u jednoj od medicinskih zgrada, što vlasti tretiraju kao „namerni“ čin.

Srećom, niko nije povređen u incidentu, javlja CNN .

Prema izveštaju policijske uprave Univerziteta Harvard, njihov policajac je odgovorio na poziv u zgradi Goldenson oko 2:48 ujutru. Nakon što se oglasio protivpožarni alarm, policajac je uočio dve osobe kako beže iz zgrade.

Na četvrtom spratu zgrade bilo je očigledno da je došlo do eksplozije, koju je tim za paljenje preliminarno ocenio kao „namernu“. Bostonska policija je pretražila objekat u potrazi za „dodatnim napravama“, ali nije pronašla ništa sumnjivo.

„Policijska uprava Univerziteta Harvard aktivno istražuje ovaj incident u koordinaciji sa lokalnim, državnim i saveznim partnerima za sprovođenje zakona“, navodi se u saopštenju univerzitetske policije. Zvaničnici još nisu objavili detalje o prirodi eksplozije ili bilo kakvoj materijalnoj šteti.

Kurir.rs/CNN

