U razrušenom gradu Gazi, bivša rezidencija pokojnog palestinskog lidera Jasera ​​Arafata takođe je delimično uništena u izraelskim vazdušnim napadima, ali su neke porodice iz Gaze odlučile da se tamo sklone.

Prema slikama koje je emitovala AFPTV, vila, koja je pretvorena u muzej posle smrti istorijskog palestinskog lidera 2004. godine, još uvek sadrži murale u njegovu čast. Sada su ti murali okruženi ruševinama.

Na metalnim vratima koja se otvaraju ka ulici, poster prikazuje lice Jasera ​​Arafata, sa tradicionalnom maramom i tamnim naočarima. Iza njega stoji sadašnji predsednik Palestinske uprave, Mahmud Abas.

Zgrada, u naselju Al Rimal blizu luke grada Gaze, oštećena je u izraelskom bombardovanju tokom dvogodišnjeg rata koji je počeo napadom Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023.

Ašraf Nafet Abu Salem, univerzitetski profesor raseljen zbog neprijateljstava, odlučio je da očisti kuću, koja je "uglavnom uništena i spaljena", i da tamo živi sa svojom porodicom.

Lista staru knjigu sa požutelim stranicama na kojima se nalazi portret Jasera ​​Arafata i drugih arapskih lidera. Malo dalje, na uramljenoj fotografiji, predsednik pozira pored mladog kralja Maroka, Mohameda Šestog.

"Za nas je predsednik Abu Amar (Arafat) bio uzor i primer palestinske nacionalne borbe", rekao je on za AFP.

Nekoliko drugih porodica, koje su odbile da razgovaraju sa novinarima AFP-a, takođe živi u toj vili.