U gradu Lelistadu, u centralnom delu Holandije, uhapšena su tri deteta od po 13 i 14 godina, zbog posedovanja droge, saopštila je danas lokalna policija.

U saopštenju se navodi da su policajci u civilu u ponedeljak, 27. oktobra primetili trinaestogodišnjaka kako nekome u naselju Bosvijk predaje drogu, a prilikom provere, kod dečaka su pronađene "količine kokaina i heroina na nivou dilera", prenosi danas NL tajms.

Isti policajci su tri dana kasnije videli još dvoje dece kako ulaze u "poznatu kuću za drogu", a kada su deca izašla, policija je kod njih pronašla "veliku količinu" kokaina i heroina, preneo je Blic pisanje Tanjuga. 

Trojica osumnjičenih će se pojaviti na sudu i upućeni su službama za mlade kako bi se "sprečilo dalje vršenje krivičnih dela", navodi se u policijskom saopštenju.

