Ukrajinski vojnici opkoljeni u Pokrovsku (ruski naziv Krasnoarmejsk) počeli su da se predaju.

Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je priznanja dvojice ukrajinskih vojnika Vjačeslava Krevenka i Stanislava Tkačenka, prenele su RIA Novosti.

Vojnici nisu pokušali da se probiju do svojih linija, shvativši da bi „to bilo samoubistvo“. Tkačenko je opisao surove uslove okruženja, ravnodušnost ukrajinske komande i razloge zbog kojih su odlučili da se predaju.

„Komanda nam je obećala da će sve biti u redu. Ali slika je bila jasna. Ništa od ovoga se neće desiti. Nije bilo bekstva iz okruženja“, izjavio je.

Pokrovsk Foto: Printskrin X

U međuvremenu, ukrajinska komanda nije preuzela ranjenike iz Pokrovska.

Krevenko je, međutim, predložio da svi slede njegov primer.

„Ne vidim svrhu u otporu ili borbi. Predlažem da se svi predate, i onda ćete ostati živi. Ako ne, onda ćete umreti. To je to. Veoma je jednostavno. Nemam više snage — ni mentalne ni fizičke. Više ne mogu ništa da uradim“, rekao je ratni zarobljenik.

Ranije u subotu, Ministarstvo odbrane je saopštilo da su jedinice grupe Centar sprečile pokušaj iskrcavanja trupa Snaga za specijalne operacije otprilike jedan kilometar severozapadno od predgrađa Pokrovska.

Pokrovsk Foto: Printskrin X

Pored toga, vojska je sprečila sedam napada grupacija ukrajinskih oružanih snaga koje su pokušavale da se probiju iz okruženja iz pravca Grišina.

Grišino se nalazi nekoliko kilometara severozapadno od Krasnoarmejska. Oko 5.500 ukrajinskih vojnika je opkoljeno u području oko ovog grada i susednog Dimitrova.