Video snimak žene koja je stanovnik Perma u Rusiji koja zapanjujuće podseća na američkog predsednika Donalda Trampa postao je viralan na internetu.

Foto: Printskrin društvene mreže

Brojne permske grupe na društvenim mrežama objavile su video snimak penzionisane žene koja stoji na autobuskoj stanici „Palata kulture železničkih radnika“ u Permu, zapanjujuće podsećajući na Trampa.

Snimak prikazuje mladića kako prilazi ženi i pita je da li zna da podseća na američkog predsednika.

- Izvinite, ali da li znate da ličite na Donalda Trampa? - upitao je mladić.

- Pa, baš tako! - odgovara gospođa i dodaje:

- Jedino imamo iste sede.