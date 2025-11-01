ŽENA IZ RUSIJE NEVEROVATNO LIČI NA DONALDA TRAMPA: Pogledajte snimak koji je postao hit na društvenim mrežama (VIDEO, FOTO)
Video snimak žene koja je stanovnik Perma u Rusiji koja zapanjujuće podseća na američkog predsednika Donalda Trampa postao je viralan na internetu.
Brojne permske grupe na društvenim mrežama objavile su video snimak penzionisane žene koja stoji na autobuskoj stanici „Palata kulture železničkih radnika“ u Permu, zapanjujuće podsećajući na Trampa.
Snimak prikazuje mladića kako prilazi ženi i pita je da li zna da podseća na američkog predsednika.
- Izvinite, ali da li znate da ličite na Donalda Trampa? - upitao je mladić.
- Pa, baš tako! - odgovara gospođa i dodaje:
- Jedino imamo iste sede.
U komentarima na video snimke, mnogi korisnici aktivno diskutuju o situaciji i šale se na račun moguće posete predsednika SAD regionalnoj prestonici.
Kurir.rs/RIA Novosti