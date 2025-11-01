Slušaj vest

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je, pod nadzorom resornog ministra Andreja Belousova, u proizvodnom udruženju Sevmaš u Severodvinsku porinuta najnovija nuklearna podmornica Habarovsk.

"Želeo bih da se zahvalim svima koji su učestvovali u razvoju podmornice na njihovom savesnom i kvalitetnom radu. Plovilo još ima niz pomorskih ispitivanja. Želim posadi i timu puno uspeha", rekao je Belousov, prenosi RIA novosti.

Nuklearnu podmornicu "Habarovsk" projektovao je Centralni konstruktorski biro za pomorsko mašinstvo "Rubin".

Podmornica nosi moderno podvodno oružje i robotske sisteme za različite namene, i posebno je projektovana za napredni sistem nuklearnih podmorskih dronova "Posejdon".

posejdon-2.jpg
"Posejdon" Foto: Printskrin / You Tube

Belousov je naglasio da će podmornica omogućiti uspešno rešavanje izazova za obezbeđivanje bezbednosti morskih granica i zaštite nacionalnih interesa u svetskim okeanima.

Kurfir.rs/RIA Novosti

