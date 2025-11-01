Predsednik SAD Donald Tramp ponovo je optužio nigerijsku vladu za zločine protiv hrišćana, obećavajući da će prekinuti američku pomoć ako se situacija ne ispravi i sugerišući da bi Sjedinjene Države mogle da „uđu“ u tu afričku zemlju .

- Ako nigerijska vlada nastavi da dozvoljava ubijanje hrišćana, Sjedinjene Države će odmah obustaviti svu pomoć Nigeriji i vrlo lako bi mogle da uđu u tu osramoćenu zemlju kako bi potpuno iskorenile islamske teroriste koji čine ove užasne zločine. Ovim naređujem Ministarstvu odbrane da se pripremi za moguće akcije, napisao je Tramp na svom nalogu na društvenim mrežama, Truth Social.