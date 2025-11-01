Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp ponovo je optužio nigerijsku vladu za zločine protiv hrišćana, obećavajući da će prekinuti američku pomoć ako se situacija ne ispravi i sugerišući da bi Sjedinjene Države mogle da „uđu“ u tu afričku zemlju.

- Ako nigerijska vlada nastavi da dozvoljava ubijanje hrišćana, Sjedinjene Države će odmah obustaviti svu pomoć Nigeriji i vrlo lako bi mogle da uđu u tu osramoćenu zemlju kako bi potpuno iskorenile islamske teroriste koji čine ove užasne zločine. Ovim naređujem Ministarstvu odbrane da se pripremi za moguće akcije, napisao je Tramp na svom nalogu na društvenim mrežama, Truth Social.

Predsednik SAD je izjavio da ako dođe do napada, „biće žestok, brz i pametan“.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaTRAMP ODLUČIO DA NAPADNE VENECUELU, RAT MOŽE DA POČNE SVAKOG ČASA?! Mediji javljaju šta su mete na kopnu i da li će Amerika ciljati i predsednika Madura (FOTO)
Maduro Tramp Venecuela.jpg
PlanetaRAKETNI RAZARAČ NA 11 KM OD VENECUELE, ČEKA TRAMPOV MIG ZA KOPNENI NAPAD! Stiže najveći ratni brod na svetu, Madurov zvaničnik: Amerika želi našu NAFTU I ZLATO
Donald Tramp Nikolas Maduro
Planeta"NAPADI NA BRODOVE NA KARIBIMA NEPRIHVATILJIVI, MORAJU DA PRESTANU" Oglasio se Visoki komesar UN za ljudska prava Folker Tirk "Sve je više žrtava" (FOTO, VIDEO)
brod za prevoz droge
PlanetaE, OVO JE RAT! "NISMO SLETELI NA MESEC!" "JESMO, 6 PUTA" Obračun Kim Kardašijan i NASA, u sve umešan i TRAMP, a onda je starleta postavila NOVO PITANJE (VIDEO)
Kim Kardašijan Donald Tramp NASA
PlanetaMOSKVA TRAŽI OBJAŠNJENJE ZBOG TRAMPOVE ODLUKE: Nuklearne probe mogu da ugroze međunarodni mir
shutterstock-2331288657.jpg
PlanetaNOVI UDAR AMERIČKIH SNAGA! Još jedan brod potopljen raketom, ima mrtvih! (FOTO/VIDEO)
brod za prevoz droge
Planeta"TRAMP IZMIŠLJA NOVI RAT": Predsednik Venecuele optužio SAD zbog slanja nosača aviona u Karipsko more
combo123.jpg