Aleksandru Munteanu je danas položio zakletvu kao premijer Moldavije tokom ceremonije kojoj su prisustvovali predsednica Maja Sandu i predsednik parlamenta Igor Grosu.

Munteanu, 61-godišnji ekonomista koji je radio u Svetskoj banci i Narodnoj banci Moldavije, prvi put preuzima političku funkciju kako bi pomogao u vođenju napora svoje zemlje ka članstvu u EU.

Moldavski parlament je u petak imenovao Munteanua za premijera, nakon što su septembarski izbori doneli vladajućoj Partiji akcije i solidarnosti (PAS) ubedljivu pobedu nad njenim proruskim rivalima.

"Imamo jedinstvenu priliku da postanemo vlada koja će uvesti Moldaviju u Evropsku uniju", rekao je Munteanu u petak pre glasanja o poverenju. Novoizabrani premijer je dobio podršku 55 od 101 poslanika.

Foto: DUMITRU DORU/EPA

PAS je lako pobedio u septembru, obezbedivši više od 50 odsto glasova u odnosu na proruski Patriotski izborni blok (BEP), koji je osvojio 24,2 odsto glasova.

Izbore je obeležila "neviđena" ruska hibridna kampanja mešanja usmerena na potkopavanje proevropskih težnji Moldavije kroz dezinformacije, kupovinu glasova i pokušaje podsticanja nemira, prema rečima zvaničnika nacionalne bezbednosti.

"Nakon godina suočavanja sa višestrukim krizama i izazovima, počev od danas, potrebna nam je vlada koja se više fokusira na razvoj i završava transformaciju Moldavije u modernu evropsku državu", rekao je Sandu u saopštenju nakon Munteanuovog polaganja zakletve.

"Pred vama stoji zemlja kojoj su potrebni poverenje i rezultati. Želim vam snagu, mudrost u vašim odlukama i jedinstvo u vašim postupcima. Neka to bude srećan početak i neka vam bude uspeh u svemu što radite za dobrobit Republike Moldavije i njenog naroda", rekla je Sandu, obraćajući se kabinetu nove vlade.