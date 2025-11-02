Slušaj vest

Devet osoba nalazi se na lečenju zbog povreda opasnih po život nakon niza uboda nožem u vozu u blizini Kembridža, na istoku Engleske, u subotu. Dva muškarca su uhapšena zbog onoga što je premijer Kir Starmer nazvao "užasnim incidentom".

Britanska železnička policija saopštila je da joj u istrazi pomažu jedinice za borbu protiv terorizma, dok pokušavaju da utvrde sve okolnosti i motiv napada.

Brza reakcija hitnih službi

Policija je takođe navela da je aktiviran "Plato" - nacionalni kod koji policija i hitne službe koriste prilikom reagovanja na potencijalni "teroristički napad u toku". Taj status je kasnije povučen, a motiv napada nije objavljen.

- Sprovodimo hitne provere kako bismo utvrdili šta se dogodilo, i moglo bi proći neko vreme pre nego što budemo mogli da potvrdimo više informacija - izjavio je glavni nadzornik Britanske železničke policije Kris Kejsi.

- U ovoj ranoj fazi bilo bi neprimereno nagađati o uzrocima incidenta.

Policija okruga Kembridž saopštila je da su na lice mesta upućeni naoružani policajci nakon što su u 19:39 časova primili poziv o incidentu na stanici Hantingdon.

- Naoružani policajci su stigli, a voz je zaustavljen na stanici Hantingdon, gde su dva muškarca uhapšena - navela je policija.

Služba hitne pomoći za istočnu Englesku poslala je "veliki broj ekipa" na teren. Portparol službe rekao je da su na lice mesta upućene brojne ekipe hitne pomoći, taktički komandiri i tim za reagovanje u opasnim zonama, dodajući da "možemo potvrditi da smo više povređenih prevezli u bolnicu."

1/8 Vidi galeriju Napad nožem u vozu u Engleskoj Foto: Chris Radburn/PA

"Imaju nož, izboden sam"

Jedan svedok koji se nalazio u vozu ispričao je da je video osobu kako prolazi kroz vagon i upozorava ostale rečima: "Imaju nož, izboden sam."

Svedok je za "Skaj njuz" rekao da je muškarac bio "potpuno prekriven krvlju" i da je, kada je voz zaustavljen, "praktično ležao na podu".

- Ta osoba se srušila na pod. Odmah su je odveli do kola hitne pomoći - dodao je.

Svedoci navode da su ljudi ranjeni u napadu trčali kroz voz, bežeći od napadača s nožem.

Kasnije su, prema rečima jednog očevica, naoružani policajci viđeni kako uperuju oružje u muškarca koji je stajao na peronu s velikim nožem. Muškarac je potom onesposobljen elektrošokerom i savladan.

Jedan svedok rekao je da je video između šest i osam ranjenih osoba, dok je drugi procenio da ih je moglo biti i do dvanaest.

Policija je saopštila da se napad dogodio u vozu koji je polazio u 18:25 časova iz Donkastera za londonsku stanicu King’s Cross, nedugo nakon što je LNER voz napustio stanicu u Peterborou.

Premijer Kir Starmer: "Užasni incident, misli su mi sa povređenima"

Kir Starmer je izjavio da je incident "izuzetno zabrinjavajući" i pozvao građane da prate uputstva policije.

- Užasni incident u vozu u blizini Hantingdona izuzetno je zabrinjavajuć. Moje misli su sa svima koji su pogođeni ovim događajem, a zahvalnost dugujem hitnim službama na njihovoj reakciji. Svi koji se nalaze u tom području treba da slede savete policije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva na uzdržanost

Ministarka unutrašnjih poslova, Šabana Mahmud, rekla je da je "duboko potresena" vestima o napadima nožem i dodala: "Pozivam građane da se uzdrže od komentarisanja i nagađanja u ovoj ranoj fazi istrage."

Železničke kompanije upozoravaju na velike poremećaje u saobraćaju

Kompanija London North Eastern Railway (LNER), koja upravlja prugom duž istočne obale Ujedinjenog Kraljevstva, potvrdila je da se incident dogodio u jednom od njihovih vozova i pozvala putnike da ne putuju zbog "velikih poremećaja u saobraćaju". Nacionalna železnica saopštila je da je stanica Hantingdon zatvorena i da su sve pruge blokirane.

Stanica Hantingdon zatvorena, sve pruge blokirane

LNER je naveo: "Trenutno imamo ozbiljne poremećaje na celoj LNER ruti. Hitne službe reaguju na incident na stanici Hantingdon; sve pruge su blokirane. Naš savet putnicima je: 'Ne putujte'. Molimo vas da, ako možete, odložite svoje putovanje.“