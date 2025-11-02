Slušaj vest

Praznični vikend pretvoren je u tragediju za porodice na severozapadu Meksikau subotu, kada je smrtonosni požar zahvatio diskont u centru grada Hermosiljo, usmrtivši najmanje 23 osobe i ranivši još desetak ljudi.

Meksiko ovog vikenda slavi Dan mrtvih - šarenoliki praznik tokom kojeg porodice odaju počast i sećaju se svojih najmilijih preminulih.

1/3 Vidi galeriju Požar u prodavnici u Meksiku Foto: NortePhoto.com / Alamy / Profimedia

Guverner Sonore naložio istragu

- Naredio sam temeljnu i transparentnu istragu kako bi se razjasnili uzroci nesreće - izjavio je Alfonso Duraso, guverner države Sonora, čiji je glavni grad Hermosiljo, u video-poruci objavljenoj na društvenim mrežama, dodajući da su među žrtvama i deca.

Većina stradala od udisanja otrovnih gasova

Većina smrtnih slučajeva najverovatnije je posledica udisanja toksičnih gasova, rekao je Gustavo Salas, državni tužilac Sonore, pozivajući se na izveštaj forenzičke službe.

Predsednica Šejnbaum izrazila saučešće

- Moje iskreno saučešće porodicama i bližnjima onih koji su izgubili živote - objavila je predsednica Klaudija Šejnbaum na platformi Iks, dodajući da je naložila slanje timova podrške kako bi pomogli porodicama žrtava i povređenima.

Crveni krst poslao timove i ambulantna kola

Crveni krst države Sonora saopštio je da je u akciji učestvovalo 40 zaposlenih i 10 ambulantnih vozila, koja su izvršila šest transporta do bolnice.

Uzrok požara još nepoznat

Uzrok požara, koji je sada ugašen, još uvek nije poznat, iako su pojedini mediji naveli da bi mogao biti posledica električnog kvara. Gradske vlasti su istakle da prodavnica, deo popularnog lanca diskonta Waldo’s, nije bila meta napada.

Vatrogasci istražuju mogućnost eksplozije