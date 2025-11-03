Slušaj vest

SADobnavljaju davno napuštenu mornaričku bazu iz vremena Hladnog rata na Karibima, pokazuje vizuelni prikaz agencije Rojters, što ukazuje na pripreme za dugotrajne operacije koje bi mogle podržati moguće akcije unutar Venecuele.

Obnova bivše američke vojne baze Ruzvelt Rouds u Portoriku

Radovi na nekadašnjoj mornaričkoj bazi Ruzvelt Rouds u Portoriku, zatvorenoj pre više od 20 godina, bili su u toku 17. septembra, kada su ekipe počele da raščišćavaju i ponovo asfaltiraju staze koje vode ka pisti, pokazuju fotografije Rojtersa.

Do povlačenja mornarice 2004. godine, Ruzvelt Rouds je bila jedna od najvećih američkih pomorskih baza na svetu. Baza zauzima strateški položaj i ima veliku površinu za skladištenje opreme, naveo je jedan američki zvaničnik.

Osim modernizacije kapaciteta za sletanje i poletanje, SAD grade i dodatne objekte na civilnim aerodromima u Portoriku i ostrvu Sen Kro, na američkim Devičanskim ostrvima. Ta dva američka teritorijalna područja nalaze se na oko 800 kilometara od Venecuele.

Stručnjaci: "Pripreme za moguće operacije unutar Venecuele"

Rojters je razgovarao sa trojicom američkih vojnih zvaničnika i trojicom pomorskih eksperata, koji su rekli da nova izgradnja u Portoriku i Devičanskim ostrvima ukazuje na pripreme koje bi mogle omogućiti vojne operacije unutar Venecuele.

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro više puta je optuživao SAD da žele da ga svrgnu sa vlasti.

- Sve ove aktivnosti su, po mom mišljenju, osmišljene da zastraše Madurov režim i generale oko njega u nadi da će izazvati pukotine u njihovoj lojalnosti - rekao je Kristofer Ernandez-Roj iz Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS) u Vašingtonu.

Nikolas Maduro, predsednik Venecuele

Najveće američko vojno prisustvo u regionu od 1994. godine

Rojters je pratio američku vojnu aktivnost u regionu poslednja dva meseca analizirajući satelitske snimke, podatke o kretanju brodova i aviona, kao i objave na društvenim mrežama.

Ovo je najveće vojno okupljanje na Karibima koje nije povezano sa humanitarnom pomoći još od 1994. godine, kada su SAD poslale dva nosača aviona i više od 20.000 vojnika na Haiti u operaciji "Uphold Democracy".

Od početka septembra SAD su izvele najmanje 14 napada na brodove za koje se sumnja da prevoze drogu, pri čemu je poginula 61 osoba. Ti napadi povećali su tenzije sa Venecuelom i Kolumbijom.

Prijave u Venecueli u redove milicije nakon što su SAD poslale razarače za borbu protiv narko-kartela u toj zemlji

Zvanični odgovor Bele kuće

Na pitanja o vojnom širenju u regionu, Bela kuća je navela da je predsednik Donald Tramp tokom kampanje obećao da će se obračunati sa narko-kartelima.

- On je preduzeo neviđene korake da zaustavi pošast narko-terorizma koji je odneo brojne nevine živote Amerikanaca - izjavila je portparolka Bele kuće Ana Keli.

Američki raketni razarač "USS Grejvli" sa vojskom Trinidada i Tobaga vežba blizu obala Venecuele

Dolazak nosača aviona "Džerald Ford" i ratnih brodova

Vojno jačanje regiona započeto je u avgustu dolaskom ratnih brodova, nuklearne podmornice, lovaca i izviđačkih aviona.

Udarna grupa nosača aviona "Džerald Ford", sa oko 10.000 vojnika i desetinama letelica, krenula je iz Jadranskog mora, a jedan od pratećih razarača prešao je Gibraltarski moreuz 29. oktobra.

Građevinski radovi i nove instalacije

Najveći infrastrukturni radovi dešavaju se upravo u Ruzvelt Roudsu, gde se modernizuju staze i instaliraju prenosni sistemi kontrole letenja i bezbednosna oprema. Satelitski snimci od 29. oktobra prikazuju 20 novih šatora u blizini napuštenog hangara.

Na drugom kraju Portorika, aerodrom Rafael Hernandez dobio je mobilnu kontrolnu kulu i komunikacionu opremu, koja se inače koristi u ratnim zonama ili nakon prirodnih katastrofa.

Tamo je primećena i izgradnja skladišta municije, za koje eksperti smatraju da bi moglo služiti kratkoročnoj operaciji protiv Venecuele ili dugoročnom planiranju sukoba protiv narko-kartela.

Na ostrvu Sen Kro, uočeni su radovi na proširenju prilaznih staza i postavljanju novog radarskog sistema, što bi omogućilo većem broju američkih aviona da se parkiraju i napune gorivo.

Guverner Devičanskih Ostrva Albert Brajan junior. izjavio je da njegova kancelarija sarađuje sa vojskom, ali da nema uvid u operativne detalje.

- Veruje da američko vojno prisustvo jača regionalnu bezbednost i sprečava trgovinu drogom i oružjem - navodi se u saopštenju.

Zatvaranje "radarskih rupa" iznad Haitija

Prema rečima Ernandeza-Roja iz CSIS-a, ovi radovi mogli bi da pomognu i u popunjavanju praznina u radarskom nadzoru Kariba, naročito iznad Haitija, koji je često "crna rupa" za praćenje letova narko-kartela.

Stejt department je ranije naveo da se Haiti koristi kao tranzitna tačka za prevoz kokaina i marihuane iz Južne Amerike u SAD.

Brodovi, podmornice i specijalne jedinice

Od avgusta ove godine, Trampova administracija rasporedila je najmanje 13 ratnih brodova, pet pomoćnih plovila i jednu nuklearnu podmornicu u region. Među njima je i nosač aviona "Džerald Ford", najveći brod te vrste na svetu.

Pored njega, raspoređeni su razarači "Džejson Danhem", "Grejvli" i "Stokdejl", kao i brodovi za podršku - "Kanavha", "Džošua Hamfris", bolnički brod "Komfort" i brod za navigaciona testiranja "Voters".

Posebnu pažnju privukao je i brod "Oušn trejder", za koji se veruje da je povezan sa američkim specijalnim snagama i da može da raspoređuje helikoptere ili iskrcava trupe.

Vazdušne operacije i izviđanje

U oktobru je američko ratno vazduhoplovstvo poslalo bombardere B-1 "lanser" i B-52 koji su leteli duž obale Venecuele, prema podacima o praćenju letova.

Takođe je zabeleženo na desetine letova transportnih aviona C-17 i izviđačkih letelica "posejdon" P-8A, koji su nadletali Bahame i južni Karipski pojas što ukazuje na intenzivno prikupljanje obaveštajnih podataka.

"Kopno je sledeće"