Slušaj vest

Američka vojska izvela je još jedan smrtonosni napad na brod navodno natovaren drogom u Karipskom moru, saopštio je šef Pentagona Pit Hegset.

- Tri muškarca su ubijena u napadu - napisao je Hegset u objavi na "Iksu", dodajući da se napad dogodio u međunarodnim vodama i da niko od američkog vojnog osoblja nije povređen.

Hegset se pozvao na neodređene obaveštajne nalaze kako bi opravdao napad, navodeći da je brod "prolazio poznatom rutom za trgovinu narkoticima i prevozio narkotike". Nije precizirao gde se na Karibima brod nalazio kada je napadnut.

U napadima do sada poginule 64 osobe



- Ovi narkoteroristi donose drogu na naše obale kako bi otrovali Amerikance kod kuće i neće uspeti. Ministarstvo će se prema njima odnositi tačno onako kako smo se odnosili prema Al Kaidi. Nastavićemo da ih pratimo, mapiramo, lovimo i ubijamo - najavio je.

Američki predsednik Donald Tramp više je puta obećao oštre mere protiv narkokartela.

1/4 Vidi galeriju Američka vojska potopila još jedan brod na Pacifiku Foto: screenshot X/SecWar

Subotnji napad označava 15. javno poznati američki vojni napad na navodne brodove za krijumčarenje droge otkako je Trampova administracija započela operacije početkom septembra.

1/5 Vidi galeriju Američko potapanje narko-broda na Karibima Foto: Printscreen/X