Na društvenim mrežama su se prošle nedelje pojavili jezivi izveštaji o plavim psima koji navodno lutaju radioaktivnom zonom oko nuklearne elektrane Černobilj. Mutacije? Ili su se psi uvaljali u neku plavu supstancu.

Sada je Serhij Kirjejev, generalni direktor Ekocentra, državne ukrajinske kompanije odgovorne za praćenje "zone isključenja", izdao pojašnjenje. On kaže da nema plavih pasa na severu Ukrajine. "To su besmislice."

A Kirjejev je ponudio veoma jednostavno objašnjenje za bizarnu pojavu: U nuklearnoj elektrani i oko nje ima mnogo pasa lutalica:

- Ovi psi su sterilisani i označeni su plavom bojom kako bi se naznačilo da su sterilisani.

Prema njegovim rečima, životinje se sterilišu kako bi se sprečilo njihovo dalje razmnožavanje.

Ljubitelji životinja se pitaju, sa izvesnom zabrinutošću, da li bi ova boja u spreju potencijalno mogla da predstavlja problem za pse. Ali ukrajinski stručnjak uverava: "Boja je bezopasna za životinje".

U svakom slučaju, izabrali su stanište koje ljudi izbegavaju zbog zdravstvenih rizika: katastrofa u Černobilju smatra se najgorom u istoriji civilne upotrebe nuklearne energije.

U aprilu 1986. godine, reaktor je eksplodirao u tadašnjoj sovjetskoj nuklearnoj elektrani, a svi gradovi i sela u radijusu od oko 30 kilometara morali su biti evakuisani. Desetine hiljada ljudi su preseljene, a hiljade su patile od radijacione bolesti.

Psi koje je ostavilo stanovništvo u bekstvu su se umnožili, a populacija pasa lutalica i danas postoji.