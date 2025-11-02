Slušaj vest

Ukrajinska vojska je, kako javljaju ruski Telegram kanali, kasno 1. novembra pogodila utovarni mol na naftnom terminalu kao i naftni tanker u Krasnodarskom kraju, u Rusiji, prenosi Kijev independent.

Fotografije i video snimci na društvenim mrežama pokazuju veliki požar koji izbija sa mola terminala, smeštenog poredCrnog mora.

Više požara bukti na području terminala

Ruski Telegram kanali, pozivajući se na izveštaje lokalnog stanovništva, navode da su primećena najmanje tri požara u okolini naftnog terminala, uključujući i tanker.

Zvaničnici regionalnog operativnog štaba Krasnodarskog kraja kasnije su potvrdili da je napad dronom prouzrokovao štetu na infrastrukturi luke. Oštećen je nadgradni deo palube broda, sama plovila, zgrade i terminalska infrastruktura.

Preliminarne informacije sugerišu da, po tvrdnjama ruskih zvaničnika, nije bilo žrtava.

Terminal u Tuapseu - ključna tačka za izvoz nafte

Terminal se nalazi u luci Tuapse i njime upravlja ruska državna naftna kompanija Rosnjeft. Grad služi kao ključno čvorište za izvoz ruske nafte, sa terminalima i infrastrukturom od vitalnog značaja za energetske tokove zemlje.

Nisu objavljeni dodatni detalji o samom tankeru koji je oštećen u napadu.

Napadi dronovima kao deo šire strategije Ukrajine

Napad se dešava u sklopu šire ukrajinske operacije napada dronovima na različite oblasti Rusije. Eksplozije i dim su zabeleženi i u gradu Orjol, istovremeno sa napadom na Krasnodarski kraj.

Naftni terminal u Tuapseu prethodno je bio meta ukrajinskih pomorskih dronova tokom napada 24. septembra, navodi izvor iz Ukrajinske vojnoobaveštajne službe (HUR).

Ukrajina redovno izvodi duboke udare na vojne i industrijske ciljeve u Rusiji, uglavnom koristeći domaće dronove.

Napadi na rusku naftnu i gasnu industriju