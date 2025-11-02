Slušaj vest

Najmanje šest osoba je noćas poginulo, među kojima dvoje dece, u ruskim napadima raketama i dronovima na Ukrajinu, saopštilo je ukrajinsko državno tužilaštvo.

- Ruske snage su napale Dnjepropetrovsku oblast (istok) i Odesku oblast (jug). Šestoro ljudi je poginulo, uključujući dvoje dece - navodi se u saopštenju na Telegramu.

Ukrajinske vlasti su saopštile i da je zbog ruskog napada na južnu Zaporošku oblast oko 58.000 domova ostalo bez struje.

Od 2022. godine, ruske snage napadaju infrastrukturu, primoravajući tako Ukrajinu da ograniči snabdevanje električnom energijom.

Napad dronovima na Odesu: najmanje dve osobe poginule

Najmanje dve osobe su poginule u napadu dronom u južnoj Odeskoj oblasti, saopštile su ukrajinske vlasti u nedelju.

Ruski dronovi napali su parking u Odeskoj oblasti na obali Crnog mora u ranim jutarnjim časovima, navodi Državna služba za vanredne situacije. Guverner Odeske oblasti, Oleh Kiper, rekao je da su još tri osobe ranjene.

Masovni prekidi struje u Zaporožju

Desetine hiljada stanovnika ostalo je bez struje nakon što je Rusija tokom noći napala Zaporošku oblast dronovima i raketama.

Regionalni guverner Ivan Fedorov naveo je da je gotovo 60.000 ljudi bez električne energije, dok su dve osobe ranjene u napadima. Na Telegramu je objavio fotografije zgrada srušenih do temelja.

Zbog napada na ukrajinsku električnu mrežu, nekoliko regiona suočilo se sa čestim isključenjima struje, saopštio je nacionalni operater energije Ukrenergo.

Cilj napada: energetska infrastruktura i potkopavanje morala

Napadi su deo stalne ruske kampanje protiv ukrajinske energetske infrastrukture, posebno kako se približava zima.

Ukrajinski gradovi zavise od centralizovanih sistema za vodu, kanalizaciju i grejanje, koji prestaju da funkcionišu tokom nestanka struje.

Napadi imaju za cilj potkopavanje morala Ukrajinaca, kao i ometanje proizvodnje oružja i drugih ratnih aktivnosti, gotovo četiri godine od početka rata u Ukrajini.

Analitičari i zvaničnici navode da je Moskva ove godine promenila taktiku, ciljajući specifične regione i gasnu infrastrukturu.

Napadi su postali efikasniji zahvaljujući stotinama dronova, od kojih neki imaju kamere koje poboljšavaju preciznost, preplavljujući protivvazdušnu odbranu, naročito u oblastima sa slabijom zaštitom.