Zvaničnici sa Jamajkenajavili su u subotu planove za postavljanje višestrukih poljskih bolnica dok zemlja pokušava da se oporavi od uragana Melisa. Do sada je izbrojano 50 žrtava širom Kariba, a očekuje se da će taj broj rasti.

Na Jamajci je potvrđeno 19 smrtnih slučajeva, ali ministar zdravlja Kristofer Tafton rekao je da veruje da je stvarni broj veći, jer još uvek postoje mesta do kojih je teško doći.

U međuvremenu, Odsek civilne zaštite Haitija saopštio je da je najmanje 31 osoba poginula u toj zemlji od posledica razorne oluje.

Odmah posle razornog uragana i novonastale situacije na Jamajci, tamošnji biznismen Džastin Kempbel, čovek koji živi i radi na ostrvu i koji je govorio za Kuriri objasnio šta se sve dešavalo na ostrvu, poslao nam je snimke opustošene i razorene Jamajke.

On je biznismen i vlasnik smeštaja i apartmana Scott's Cove Villa za iznajmljivanje u okviru Airbnb koncepta i bavi se turizmom, a sada nam je poslao kako je čitav prelepi krajolik pretvoren u pustoš.

Na snimcima se može videti kako su stabla uništena i presečena napola, kako su kuće porušene, kako je vetar oduvao krovove, lomio prozore, čupao vrata i rušio sve pred sobom.

Najjaći uragan u istoriji Jamajke

Melisa je zahvatila Jamajkukao uragan 5 kategorije, najjača oluja ikada zabeležena na ostrvu. Snažni vetrovi su dostizali udare os skoro 300 km/h, a zemlja je pogođena i obilnim padavinama.

Bolnice u zapadnom delu Jamajke posebno su pogođene, što je primoralo vlasti da narednih dana postave poljske bolnice kako bi zbrinuli što više ljudi.

Prva poljska bolnica u Blek Riveru

Prva bolnica, u gradu Blek River, glavnom gradu najteže pogožene provincije, očekuje se već sutra, rekao je Tafton.

- Odmah ćemo početi sa postavljanjem i radom te bolnice. Biće potpuno opremljena, uključujući operacionu salu i drugu kritičnu dijagnostičku opremu, a neki članovi tima podržaće lokalno osoblje - dodao je on.

Zvaničnici očekuju da bolnica bude funkcionalna već naredne nedelje.

